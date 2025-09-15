O Φερμίν Λόπεθ γέμισε τα παπούτσια του Λαμίν Γιαμάλ και η Μπαρτσελόνα έφερε εξάρες απέναντι στην Βαλένθια (6-0).

Μόνο για ένα ημίχρονο κατάφερε να προβάλλει αντίσταση η Βαλένθια που είχε την τύχη να μην βρει μπροστά της τον Λαμίν Γιαμάλ, αλλά την ατυχία να βρει άλλους παίκτες των Καταλανών σε καλή μέρα.

Πρώτος και καλύτερος ο Φερμίν Λόπεθ. Ο Ισπανός μέσος άνοιξε το σκορ (29’) στο μέτριο πρώτο μέρος της Μπαρτσελόνα και καθάρισε το ματς (56’) κάνοντας το 3-0.

Το κακό για την Βαλένθια ξεκίνησε στην ανάπαυλα όταν ο Φλικ έριξε μέσα τον Ραφίνια. Ο Βραζιλιάνος είχε κέφια και με δύο τέρματα αύξησε τον δείκτη του σκορ (53’, 66’), με τον Λεβαντόφσκι να κλείνει τον χορό.

Ο Πολωνός μίλησε τελευταίος (76’, 86’) και η Μπαρτσελόνα με το 6-0 συνεχίζει να αναπνέει στον σβέρκο της πρωτοπόρου Ρεάλ Μαδρίτης.