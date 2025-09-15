Λουτσέσκου: «Η ψυχολογία γύρισε μετά το χαμένο πέναλτι και το 1-2, όμως πετύχαμε μία δίκαιη νίκη!»

Οι δηλώσεις του Ραζβάν Λουτσέσκου στην συνέντευξη Τύπου της Λεωφόρου μετά το τρίποντο του ΠΑΟΚ κόντρα στον ΟΦΗ.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου στάθηκε στις πολλές χαμένες ευκαιρίες της ομάδας του να τελειώσει το ματς, στην αλλαγή ψυχολογίας του αγώνα μετά το χαμένο πέναλτι του Ζίβκοβιτς και το 1-2 του Νους, χαρακτήρισε όμως απόλυτα δίκαιο το τρίποντο του ΠΑΟΚ απέναντι στον ΟΦΗ στη Λεωφόρο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ραζβάν Λουτσέσκου στην συνέντευξη Τύπου στην Λεωφόρο:

Για το μήπως τον αδικεί η εικόνα του μετά το γκολ του ΟΦΗ: «Αυτή ήταν η κατάσταση και αυτό συμβαίνει πάντα όταν μια ομάδα μειώνει στο σκορ. Υπήρχαν στιγμές που χάσαμε ευκαιρίες για να σκοράρουμε περισσότερα γκολ, δημιουργήσαμε ακόμα και όταν δεν τελειώσαμε φάσεις.

Νομίζω ότι σπαταλήσαμε στιγμές και στο δεύτερο μέρος και στο πρώτο. Η ψυχολογία γύρισε μετά το γκολ που έβαλε ο ΟΦΗ και μετά το χαμένο δικό μας πέναλτι. Για εμάς ήταν μια στιγμή απογοήτευσης και το 2-1 και όταν χάσαμε το πέναλτι. Παίξαμε στα τελευταία λεπτά με αυτή την πίεση να κρατήσουμε το αποτέλεσμα μέχρι το φινάλε. Δώσαμε μάχες μέχρι τέλους και στο τέλος πήραμε μια δίκαιη νίκη.

Σε έναν αγώνα παίζουν δυο ομάδες και ο ΟΦΗ είναι μια ομάδα με ποιότητα και μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα σε όλους. Είχαμε την υπεροχή, κάναμε περισσότερες φάσεις. Αν εξαιρέσω το γκολ και μια φάση ακόμα, περιορίστηκε στο να αντέξει περισσότερο την δική μας υπεροχή».

Για τον αγώνα που έγινε στην Λεωφόρο και αν βοήθησε τον ΠΑΟΚ μετά το 75ο λεπτό: «Και εμείς παίξαμε στο πρώτο ματς χωρίς κόσμο. Δεν μπορώ να μιλήσω για την διοργανώτρια αρχή και όσα γίνονται, δεν ειμαι άνθρωπος που λαμβάνω μέρος στις αποφάσεις.

Το ποδόσφαιρο ειναι περίπλοκο σε αυτές τις καταστάσεις, σε αυτό το επίπεδο. Ειδικά στην Ελλάδα είναι οι περισσότερες ομάδες που ειναι "επιθετικές" και μπορουν να δημιουργήσουν προβλήματα. Βλέπετε τα αποτελέσματα από νωρίς στην σεζόν φέτος. Ειμαι ικανοποιημένος απο την μαχητικότητα των παικτών μας και από την εικόνα τους. Πήραμε την νίκη και πρέπει να συνεχίσουμε έτσι».