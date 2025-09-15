Όλοι μαζί κορυφή και ο... τσακωμένος με τον πρωταθλητισμό στα σχοινιά!

Ο Βασίλης Βέργης γράφει για ΑΕΚ, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ που συνέχισαν τον καλπασμό τους και τον θλιβερό ΠΑΟ του Βιτόρια που βρίσκεται ξανά σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης

Υπάρχουν τρεις ομάδες οι οποίες δείχνουν στην πράξη ότι θέλουν να κάνουν πρωταθλητισμό. Δεν μετράει το "εύκολο" ή "δύσκολο" μέχρι τώρα γι αυτές. Υπάρχει αποτέλεσμα. Είτε με εντυπωσιακό τρόπο όπως ο Ολυμπιακός που έριξε 5 στις Σέρρες, είτε στο "αίμα και άμμος" 0-1 της ΑΕΚ στη Λιβαδειά, είτε στο "καθάρισμα" που έκανε ο ΠΑΟΚ στον ΟΦΗ από το πρώτο ημίχρονο στη Λεωφόρο, έστω κι αν στο τέλος τον άγχωσε κάπως το γκολ του Νους.

Η δουλειά έγινε και στις τρεις περιπτώσεις, το τρίποντο συντρόφευσε τα δύο προηγούμενα, η συγκομιδή (3 στα 3) δείχνει ότι το ξεκίνημα συνάδει με τις φιλοδοξίες τους. Και ειδικά για την ΑΕΚ όπου σχεδόν όλα είναι "καινούργια" αυτή η αρχή στο πρωτάθλημα σε συνδυασμό με την πρόκριση στο League Phase του Conference αποτελούν μια υπέροχη αφετηρία, την οποία προφανώς πιστώνεται ο Μάρκο Νίκολιτς. Οσα υποσχέθηκε τα κάνει πράξη έως τώρα.

Όλοι μαζί στην κορυφή και ο... τέταρτος της "μεγάλης" παρέας στα συνηθισμένα "σχοινιά" του. Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, μόλις ένα βαθμό πάνω από το πάτωμα της βαθμολογίας!

Λες και έχει βάλει στοίχημα με τον εαυτό του ο Παναθηναϊκός να... απαλλαγεί γρήγορα φέτος από το άγχος του πρωταθλητισμού. Να το βγάλει από πάνω του ρε παιδί μου. Ίσως εδώ ταιριάζει και το περίφημο "δεν μπορούν τα παλικάρια" του Άγγελου Αναστασιάδη. Όμως πως μπορούσαν στην Ευρώπη και πέρασαν δύο γύρους μέχρι να φτάσουν στο League Phase του Europa; Ο Λεβαδειακός και η Κηφισιά είναι καλύτερες ομάδες από την Σαχτάρ και την Σάμσουνσπορ; Οχι βέβαια, μην τρελαθούμε. Προφανώς, η ευθύνη πρωτίστως ανήκει στον Παναθηναϊκό και τον προπονητή του.

Κι αν υποτεθεί ότι ο Λεβαδειακός τους σόκαρε, ο Βιτόρια είχε όλο το χρόνο στη διάρκεια της διακοπής να "πείσει" την ομάδα του για την αξία του αγώνα με την (γεμάτη πράσινους γίγαντες σε προσφορά) Κηφισιά στο "Πανθεσσαλικό". Κι εδώ η τύχη έστρωσε χαλί στον Παναθηναϊκό με το απίθανο δώρο του Ραμίρεζ από το οποίο προήλθε το 1-2. Θυμίζω ότι με τον Λεβαδειακό ο ΠΑΟ προηγήθηκε μόλις στο 1ο λεπτό.

Κι όμως. Η ομάδα του Βιτόρια στη συνέχεια "αποχώρησε" ξανά από το γήπεδο. Ο Αντρέας Τεττέη πήρε όλες τις πράσινες ταυτότητες για σουβενίρ σε αυτό το παιχνίδι. Στο χορτάρι οργίασε -ένα γκολ, μια ασίστ μετά από τρομερή ενέργεια, άμεση συμμετοχή και στο τρίτο- αναγκάζοντας τον Πάλμερ Μπράουν στο μακράν χειρότερο φετινό του παιχνίδι. Εφιάλτες είδε η άμυνα του τριφυλλιού από τον Τεττέη.

Ο Σεμπάστιαν Λέτο λειτούργησε με νοοτροπία νικητή, όχι προπονητή ομάδας που θέλει να "κλέψει" αποτέλεσμα. Γι αυτό και οι παίκτες του μόλις "άρπαξαν" τη μπάλα από τον Ρενάτο Σάντσες βγήκαν σφεντόνα στο μισό γήπεδο και έφτασαν στο γκολ της νίκης.

Ο Παναθηναϊκός με μόλις ένα πόντο και στο -8 από την κορυφή (με ματς λιγότερο), μπαίνει ξανά σε πολύ κρίσιμη εβδομάδα. Το τέλος της οποίας ή θα τον "αναστήσει" ή θα τον "ρουφήξει". Με το ερώτημα να αιωρείται πλέον: θα πάει με τον Βιτόρια στο κρίσιμο ντέρμπι ή ο Αλαφούζος θα αποφασίσει να αλλάξει προπονητή; Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα δηλαδή.

Δείτε τη μεγάλη εικόνα πριν το ντέρμπι: Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για το πρώτο ματς του Τσάμπιονς Λιγκ έχοντας το απόλυτο στο πρωτάθλημα, υποδεχόμενος κι άλλους παίκτες κλάσης όπως ο Ποντένσε και ο Ταρεμί που έκαναν ήδη εντυπωσιακό ντεμπούτο. Ξέρουν οι ερυθρόλευκοι πως αν νικήσουν τον Παναθηναϊκό τον τελειώνουν από το πρωτάθλημα μόλις την 4η αγωνιστική.

Και από την άλλη πλευρά μια ομάδα στην οποία άπαντες γνωρίζουν ότι ο κόσμος της δεν θα ανεχτεί ούτε ισοπαλία σε αυτό το ντέρμπι έτσι όπως τον ξενέρωσαν. Με ό,τι σημαίνει συνεπάγεται για επιπλέον βάρος στην ψυχολογία της. Είπαμε: εκεί που τελειώνουν τα λόγια αρχίζει ο Παναθηναϊκός!

Επιστρέφω στην ΑΕΚ του Νίκολιτς. Στη Λιβαδειά έφερε ξανά ποιοτική ενίσχυση από τον πάγκο και άλλαξε τα δεδομένα με Κοϊτά (γκολάρα) και Ζίνι, νικώντας έστω μία φορά τον εξαιρετικό Λοντίγκιν. Επιπλέον σε ακόμη ένα παιχνίδι δεν δέχτηκε γκολ χάρη στην άμυνα και τον Στρακόσα. Οσο το "μηδέν" πίσω χτίζει βάση, τόσο η ΑΕΚ θα αυξάνει τις πιθανότητες να κερδίζει τα ματς με την ποιότητα που διαθέτει μπροστά.

Τέλος ο ΠΑΟΚ του Ραζβάν Λουτσέσκου έκανε με σχεδόν επαγγελματικό τρόπο αυτό που πρέπει να πράττει μια μεγάλη ομάδα για να σφραγίζει την ανωτερότητά της σε παιχνίδια με επικίνδυνο αντίπαλο, όπως ο ΟΦΗ, και μάλιστα σε ουδέτερο γήπεδο και χωρίς κόσμο: καθάρισε ουσιαστικά από την αρχή με τα δύο γκολ του (εξαιρετικού) Οζντόεφ και του Πέλκα που έκαναν πιο εύκολη τη ζωή του. Λέω "σχεδόν" καθώς αν είχε σκοράρει στο πέναλτι ο Ζίβκοβιτς πιθανότατα θα έκλεινε τη βραδιά με σκορ μεγαλύτερο του 0-3. Στο φινάλε το γκολ του Νους τον άγχωσε κάπως, δίχως όμως να κινδυνεύσει. Κι αυτό που μετράει είναι το 3 στα 3 και η κορυφή...