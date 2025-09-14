Χάρη σε γκολ του Λούκα Μόντριτς η Μίλαν λύγισε την Μπολόνια στο San Siro (1-0) και πήγε στους 6 βαθμούς έπειτα από 2 αγωνιστικές.

Δεύτερη σερί νίκη για τους Rossoneri στο πρωτάθλημα και δεύτερο σερί clean-sheet. Η ομάδα του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι [αποβλήθηκε στο φινάλε για διαμαρτυρία] έσπασε τα δοκάρια όμως δεν το πλήρωσε χάρη στον μύθο του αθλήματος, Λούκα Μόντριτς, ο οποίος στα 40+ έγινε ο μεγαλύτερος σε ηλικία μέσος που σκοράρει στην Serie A.

Ο Κροάτης πλήγωσε την Μπολόνια, που είχε βασικό τον Μπάμπη Λυκογιάννη, στο 61’ με πλασέ στην κίνηση έπειτα από ασίστ του Αλέξις Σαλεμάκερς από τα δεξιά. Δοκάρια για την Μίλαν είχαν ο Εστουπινιάν νωρίς με σουτ με το δεξί, δύο ο Σαντιάγο Χιμένες με προβολή και πλασέ από κοντά αλλά και ο Σαμουέλε Ρίτσι με σουτ εκτός περιοχής, όμως το 1-0 έμεινε μέχρι το φινάλε. Τραυματίστηκε και αντικαταστάθηκε ο Γάλλος keeper, Μάικ Μενιάν.