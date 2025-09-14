Αντίπαλοι ΠΑΟΚ: Μεγάλες νίκες για Λιλ και Γιουνγκ Μπόις - «Γκέλες» για Λουντογκόρετς και Λυών

Μεγάλες νίκες πέτυχαν οι Λιλ και Γιουνγκ Μπόις για τα πρωταθλήματά τους, με τη Λουντογκόρετς να «γκελάρει» στο Πλόβντιβ και τη Λυών να γνωρίζει ήττα-σοκ από τη Ρεν.

Η Λιλ υποδέχθηκε στη Βόρεια Γαλλία την Τουλούζ, κερδίζοντάς την με μία τρομερή ανατροπή. Οι φιλοξενούμενοι μπορεί να προηγήθηκαν με τον Μαγκρί στο 50΄, αλλά η αντίπαλος του ΠΑΟΚ ισοφάρισε στο 90΄με πέναλτι του Μπενταλέμπ.

Ο Ιθάν Εμπαπέ στο 90+8΄έδωσε τη νίκη-ανατροπή, με την οποία η Λιλ «σκαρφάλωσε» στην 2η θέση με 10 βαθμούς μετά από 4 αγωνιστικές. Υπενθυμίζεται πως ο Δικέφαλος θα ταξιδέψει στη Γαλλία στις 23 Οκτωβρίου.

Απρόσμενη γκέλα υπέστη η Λουντογκόρετς στο Πλόβντιβ απέναντι στην τοπική Λοκομοτίβ. Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 6΄με τον Ίτου, με την ομάδα του Ραζγκράντ να πιέζει ασφυκτικά, αλλά να βρίσκει την ισοφάριση στο 90+5΄με τον Στάνιτς.

Με την «γκέλα» αυτή, η Λουντογκόρετς «έπεσε» από την κορυφή του πρωταθλήματος, έχοντας 17 βαθμούς μετά από 7 αγωνιστικές. Ο ΠΑΟΚ θα βρεθεί στη γειτονική Βουλγαρία για τον αγώνα απέναντι στους πρωταθλητές της χώρας στις 11 Δεκεμβρίου.

Ασταμάτητη η Γιουνγκ Μπόις στην Ελβετία, με την αντίπαλο του ΠΑΟΚ να πετυχαίνει πέμπτη συνεχόμενη νίκη σε όλες τις διοργανώσεις. Σήμερα (14/9) για την 6η αγωνιστική στο πρωτάθλημα, ο Μπεντιά «άνοιξε» το σκορ στο 54΄, με τη Λουκέρνη να ισοφαρίζει άμεσα (60΄) με τον Σίλβα Φερέιρα.

Τα.... νεαρά αγόρια όμως δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη και με τον Φάσναχτ στο 64΄πήραν το «διπλό», με το οποίο έφτασαν τους 11 βαθμούς, όντας στην 4η θέση της βαθμολογίας. Ο Δικέφαλος θα υποδεχθεί στην Τούμπα τους Ελβετούς στις 6 Νοεμβρίου για τη League Phase του Europa League.

Η Λυών μπορεί να προηγήθηκε απέναντι στη Ρεν μόλις στο 14΄με τον Τολισσό, παρόλα αυτά έμεινε στο 76΄με παίκτη λιγότερο έπειτα από απευθείας κόκκινη κάρτα του Μόρτον.

Οι γηπεδούχοι το εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο και με τρία γκολ, στο 80΄του Ρουό και στις καθυστερήσεις με τους Ντεσάμπ (αυτογκόλ) και Μεϊτέ, «έγραψαν» το τελικό 3-1. Πρώτη ήττα στο φετινό πρωτάθλημα για την αντίπαλο του ΠΑΟΚ, η οποία έμεινε στους 9 βαθμούς και την 4η θέση της Ligue 1.

Ο Δικέφαλος θα ταξιδέψει στην πόλη της Γαλλίας να αντιμετωπίσει τους «Λιονέ» στις 29 Ιανουαρίου για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League.