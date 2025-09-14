Ράσταβατς: «Μετανιώνουμε πως δεν πήραμε έναν βαθμό»

Ο προπονητής του ΟΦΗ, Μίλαν Ράσταβατς ήταν απογοητευμένος από το γεγονός πως η ομάδα του δεν κατάφερε να πάρει τον βαθμό απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά όσα είπε στην κάμερα της Cosmote TV:

«Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο μετανιώνουμε πως δεν πήραμε έναν βαθμό, αλλά στο πρώτο ημίχρονο δεν δημιουργήσαμε κάποιο περιβάλλον για να βάλουμε το γκολ σε κάποια φάση. Δεχτήκαμε πολύ εύκολα γκολ. Στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν πολύ καλύτεροι, βρήκαμε χώρους στην άμυνα του ΠΑΟΚ και κάναμε αρκετές ευκαιρίες και γι' αυτό πετύχαμε το γκολ, γι΄ αυτό και είμαι αρκετά ικανοποιημένος και χαρούμενος. Είναι η αρχή του πρωταθλήματος, αλλά θεωρώ πως θα έχουμε καλές περιόδους στη συνέχεια του».