Η κριτική των παικτών του ΠΑΟΚ: Το «καθάρισε» ο Οζντόεφ και ο πρώτος σκόρερ Πέλκας

Ο ΠΑΟΚ είχε έναν Μαγκομέντ Οζντόεφ να... σερβίρει και να σκοράρει και έναν Δημήτρη Πέλκα να συνεχίζει να βρίσκει δίχτυα, κάνοντας με αυτόν τον τρόπο το 3/3 στο φετινό πρωτάθλημα απέναντι στον ΟΦΗ.

Παβλένκα: Ελάχιστες επαφές με τη μπάλα στα πρώτα 70 λεπτά, δεν χρειάστηκε καθόλου στον... μονόλογο του ΠΑΟΚ, με τον ΟΦΗ να πατάει λίγες φορές την περιοχή του. Στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, πιέστηκε, ενώ δεν φέρει ευθύνη στη μείωση των Κρητικών.

Κένι: Αρκετά ανεβάσματα από τα δεξιά, ενώ δεν είχε πολλή... δουλειά στα μετόπισθεν, καθώς οι Κρητικοί όσες φορές ανέβηκαν ήταν από τ΄αριστερά. Φέρει ευθύνη στο γκολ του ΟΦΗ, καθώς χάνει τον Νους που σκοράρει ανενόχλητος μέσα στην περιοχή.

Μπάμπα: Ο καλός Μπάμπα επέστρεψε. Πολύ... κέφι από τ΄αριστερά με τον «αγαπημένο» του παρτενέρ, τον Τάισον, κάνοντας συνεχώς επελάσεις, οι περισσότερες εκ των οποίων επιτυχημένες. Στο δεύτερο ημίχρονο τα ανεβάσματα ελαττώθηκαν με τις δυνάμεις του Γκανέζου να τον προδίδουν.

Λόβρεν: Ελάχιστα «ακούστηκε» όπως και οι υπόλοιποι της άμυνας του Δικεφάλου, βοηθώντας στην ανάπτυξη με τις γρήγορες-σωστές πάσες του. Σημαντικές αναχαιτίσεις στο τελευταίο 20λεπτο του αγώνα.

Μιχαηλίδης: Οι περισσότερες βαθιές μπαλιές του ήταν αρκετά δυνατές, πάντως στα μετόπισθεν ήταν σταθερός χωρίς να χρειαστεί πέραν του τελευταίου κομματιού του ματς που δεν εκτέθηκε.

Οζντόεφ: Ο MVP του αγώνα, καθώς με γκολ και ασίστ μέσα σε λίγα λεπτά στο πρώτο ημίχρονο, «καθάρισε» την υπόθεση νίκη για τον ΠΑΟΚ.

Μεϊτέ: Δεν είχε αντίπαλο στη μεσαία γραμμή, με δύο ή ακόμα και τρεις παίκτες των ΟΦΗ να τον μαρκάρουν, δίχως να έχει πρόβλημα. Αλάνθαστος.

Πέλκας: Ο πρώτος σκόρερ της σεζόν «χτύπησε» ξανά. Τρίτο φετινό γκολ με πανέμορφο πλασέ, ενώ ήταν πολύ πιεστικός στην άμυνα του ΟΦΗ.

Ζίβκοβιτς: Ίσως ο λιγότερο επιδραστικός στον αγώνα μεσοεπιθετικά. Είχε την ευκαιρία να πετύχει το πρώτο του φετινό γκολ, αλλά αστόχησε σε εκτέλεση πέναλτι, όντας φανερά εκτός φόρμας στην αρχή της σεζόν.

Τάισον: Επέστρεψε στη βασική ενδεκάδα και ήταν... κεφάτος από τ΄αριστερά, χωρίς ωστόσο να είναι αποτελεσματικός με πάσες-τελειώματα.

Γιακουμάκης: Βγήκε κερδισμένος στις περισσότερες μονομαχίες απέναντι στους αμυντικούς του ΟΦΗ, «σπάζοντας» τη μπάλα όμορφα και αποτελεσματικά.

Οι αλλαγές

Τσάλοβ: Δεν φάνηκε καθόλου, όντας ξανά χαμένος ανάμεσα από τα στόπερ του ΟΦΗ, κάνοντας πολλά λάθη.

Ιβανούσετς: Ούτε αυτός βοήθησε τον ΠΑΟΚ να κρατήσει το αποτέλεσμα, σαν να... έπεσε ο Δικέφαλος μετά τις αλλαγές.

Καμαρά: Έπαιξε ελάχιστα και δεν μπορεί να κριθεί.

