EUROBASKET ΠΑΕ ΑΕΚ για την Εθνική ομάδα: «Μας κάνατε υπερήφανους»! (pic) 14-09-2025 22:41 Το δικό της μήνυμα έστειλε η ΑΕΚ για την επιτυχία και την 3η θέση της Εθνικής μας στο Eurobasket. Η κιτρινόμαυρη ΠΑΕ δημοσίευσε μια όμορφη αφίσα με το μήνυμα: Μας κάνατε υπερήφανους!