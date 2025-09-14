MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

ΠΑΕ ΑΕΚ για την Εθνική ομάδα: «Μας κάνατε υπερήφανους»! (pic)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Το δικό της μήνυμα έστειλε η ΑΕΚ για την επιτυχία και την 3η θέση της Εθνικής μας στο Eurobasket.

Η κιτρινόμαυρη ΠΑΕ δημοσίευσε μια όμορφη αφίσα με το μήνυμα: Μας κάνατε υπερήφανους! 

 

ΠΑΕ ΑΕΚ για την Εθνική ομάδα: «Μας κάνατε υπερήφανους»! (pic)