Νίκολιτς: «Πολύ σημαντικό που κρατήσαμε το "0" - Εξαιρετική έμπνευση από Ελίασον και Κοϊτά το γκολ»

Για τη νίκη της ΑΕΚ επί του Λεβαδειακού μίλησε ο Μάρκο Νίκολιτς, λέγοντας πως ήταν πολύ σημαντικό το γεγονός πως η Ένωση κράτησε ξανά ανέπαφη την εστία της.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς:

«Πολυ σημαντικό που κρατήσαμε ξανά το «0», συγχαρητήρια σε ολους τους παίκτες, πολύ σημαντική νίκη μετά τη διακοπή. Είχαμε παίκτες σε διάφορα μέρη του κόσμου που έπαιξαν και διαφορετικά λεπτά. Κάναμε μία προπόνηση και είχαμε και ταξίδι. Ευχαριστώ τους οπαδούς που ήρθαν εδώ. Μπορούσαμε να κλειδώσουμε τη νίκη με τον Ζίνι, αλλά δεν τα καταφέραμε. Ωστόσο ο στόχος της νίκης επετεύχθη.

Εξαιρετικη έμπνυεση απο τους δυο παίκτες, Ο Λοντίγκιν έκανε μερικές καταπληκτικές επεμβάσεις, πλέον θα τον ξέρω καλά.