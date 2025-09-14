ΠΑΕ Ηρακλής: «Αναμένουμε την παραίτηση του κ.Τεννέ ώστε να παρθούν αποφάσεις»

Ο Μπάμπης Τεννές φαίνεται πως αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο του Ηρακλή, μετά την ισοπαλία απέναντι στον Αστέρα AKTOR Β.

Ο έμπειρος τεχνικός φαίνεται πως αποχαιρέτησε ποδοσφαιριστές και διοίκηση ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει καταθέσει επίσημα την παραίτησή του.

Η ΠΑΕ Ηρακλής, μέσω ανακοίνωσης, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για την κακή εικόνα που παρουσίασε η ομάδα, ενώ ζήτησε συγγνώμη από τον κόσμο.

Ακόμη ξεκαθάρισε ότι αναμένει την επίσημη παραίτηση του προπονητή, ώστε να προχωρήσει στις απαραίτητες αποφάσεις για τη συνέχεια της σεζόν.

Αναλυτικά:

«Η ΠΑΕ ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΕΝΕΤΗ αισθάνεται την ανάγκη να ζητήσει δημόσια συγγνώμη για την πολύ κακή εικόνα της ομάδας μας, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να απολέσει δύο πολύτιμους βαθμούς.

Σε ό,τι αφορά την παραίτηση του κ. Τεννέ, μετά τη λήξη του αγώνα ο ίδιος ενημέρωσε τους ποδοσφαιριστές, τα μέλη της διοίκησης και, κατά την έξοδό του από το γήπεδο, τον κόσμο της ομάδας ότι αποχωρεί.

Επίσημη έγγραφη παραίτησή του προς την ομάδα δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής.

Αναμένουμε και επίσημα την παραίτησή του, ώστε να παρθούν οι απαραίτητες αποφάσεις για το μέλλον του ΗΡΑΚΛΗ μας».