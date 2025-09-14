Άλλη μία νύχτα ντροπής, στο ίδιο έργο θεατές!

Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για την ντροπιαστική εικόνα του Παναθηναϊκού, που δεν κατέβηκε να παίξει και στο Πανθεσσαλικό, έχασε από την Κηφισιά σε μία βραδιά ξεφτίλας και όλοι μας είμαστε στο ίδιο έργο θεατές, όπως και πέρυσι τέτοια εποχή.

Τα λόγια στερεύουν πλέον, όταν αναφέρεσαι στον Παναθηναϊκό. Δύο εβδομάδες χάσαμε τον ύπνο μας από την γκέλα με τον Λεβαδειακό και ήρθε το σημερινό με την Κηφισιά, για να μείνουμε άυπνοι για άλλο ένα βράδυ.

Αυτό δεν είναι Παναθηναϊκός, αυτό είναι μία ομάδα που φοράει την φανέλα με το τριφύλλι και περιφέρεται στο γήπεδο. Χωρίς αρχή, μέση και τέλος. Δύο εβδομάδες είχε διακοπή το πρωτάθλημα, υποτίθεται ότι δούλεψαν, και είδαμε σήμερα την συνέχεια του αγώνα με τον Λεβαδειακό σε δύο ημίχρονα. Διότι απόψε ο Παναθηναϊκός ήταν άφαντος σε όλο τον αγώνα.

Πας να πάρεις το πρωτάθλημα υποτίθεται και μπαίνεις μέσα και παρουσιάζεις αυτή την αθλιότητα. Τι να πεις και τι να γράψεις; Η λέξη ντροπή είναι λίγη, για αυτή την εικόνα. Ολος ο Παναθηναϊκός οργανισμός φέρει μεγάλη ευθύνη για αυτό το χάλι και για την ανιωθίλα που βγάζει η ομάδα στο γήπεδο. Διότι και τα δύο γκολ απόψε μπήκαν από τύχη. Το πρώτο από ένα πέναλτι και το δεύτερο από ένα λάθος του τερματοφύλακα της Κηφισιάς, με τον Σφιντέρσκι να βρίσκει την μπάλα και να την στέλνει στα δίχτυα.

Και γίνεται από το πουθενά το 1-2 λές δεν μπορεί κάτι θα κάνουν, να κρατήσουν τη νίκη, ή να βάλουν και ένα τρίτο να το τελειώσουν. Και δεν έγινε τίποτα. Συνέχισαν να περιφέρονται οι άσπρες φανέλες στο γήπεδο και η Κηφισιά με το τανκ Τετέι και τον Λέτο στον πάγκο, να κάνει αλλαγές καθοριστικές, πήρε τη νίκη. Δικαιότατα και μπράβο στην Κηφισιά και στον Λέτο, που παρουσίασε μία ομάδα, που έτρωγε σίδερα.

Ο Βιτόρια από την άλλη παρουσίασε μία ομάδα, που προκαλεί θλίψη, οργή και δεν αντέχει κανείς Παναθηναϊκός να δει. Και αφήνει 90 λεπτά μέσα τον Ρενάτο, που δεν μπορεί να τρέξει, είναι πολύ πίσω και δεν κάνει τίποτα από τον πάγκο, για να αλλάξει αυτή την θλιβερή εικόνα. Η μάλλον κάνει αλλαγές, που αντί να βελτιώσουν χειροτερεύουν την κατάσταση.

Και γίναμε στο ίδιο έργο θεατές. Πέρυσι τέτοια εποχή πάλι με ήττα από Αστέρα και ισοπαλία με Καλλιθέα, το πρωτάθλημα πέταξε. Φέτος η ήττα ήρθε από την Κηφισιά και η ισοπαλία ήταν με τον Λεβαδειακό. Πέρυσι προπονητής ήταν ο Αλόνσο και φέτος είναι ο Βιτόρια. Άλλα τα πρόσωπα στο γήπεδο, ίδια όμως η εικόνα για έναν άρρωστο οργανισμό. Μία από τα ίδια, εικόνα θλίψης και ντροπής και ένας Παναθηναϊκός, που ντροπιάζει την μεγάλη ιστορία της ομάδας. Κουραστήκαμε, βαρεθήκαμε…

*Μέσα σε όλα σήμερα είχαν μαύρο χάλι και οι Τουμπά, Πάλμερ, που όλο το καλοκαίρι ήταν οι καλύτεροι παίκτες της ομάδας. Ο Τετέι έκανε πάρτι και έμοιαζε με… Λουκάκου.