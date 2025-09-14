Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Η σεζόν έχει ξεκινήσει καταστροφικά

Η νέα χρονιά για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει ήδη πάρει στραβό δρόμο. Μόλις μερικές εβδομάδες μετά τη σέντρα, η ομάδα του Έρικ τεν Χαγκ μοιάζει χαμένη στο γήπεδο, χωρίς ταυτότητα, χωρίς πίστη και κυρίως χωρίς αποτελέσματα.

Ήττα από τη Μάντσεστερ Σίτι στο πρώτο μεγάλο τεστ, που ανέδειξε ξανά την τεράστια διαφορά δυναμικής ανάμεσα στις δύο πλευρές του Μάντσεστερ τα τελευταία χρόνια. Και ο απολογισμός συνεχίζεται.

-Μοναδική νίκη απέναντι στην Μπέρνλι, μια αναμέτρηση που περισσότερο έφερε ανακούφιση παρά χαμόγελα.

-Αποκλεισμός-σοκ στο Λιγκ Καπ από τη Γκρίμσμπι Τάουν στα πέναλτι, ένα χτύπημα που δύσκολα χωνεύεται.

-Ισοπαλία με τη Φούλαμ και ακόμη μία ήττα από την Άρσεναλ, που ήρθε να επιβεβαιώσει πως η Γιουνάιτεντ δεν μπορεί να κοντράρει τις ομάδες της κορυφής.

Μόλις 4 βαθμοί σε 12 διαθέσιμους στην Premier League, συν τον πρόωρο αποκλεισμό από το Λιγκ Καπ. Για έναν σύλλογο του μεγέθους της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αυτά τα αποτελέσματα μοιάζουν με καταστροφή.

Το χειρότερο, όμως, δεν είναι οι αριθμοί αλλά το συναίσθημα. Η Γιουνάιτεντ μοιάζει χωρίς σχέδιο, οι παίκτες δείχνουν να μην έχουν την καλύτερη δυνατή ψυχολογία, ενώ ο κόσμος έχει αρχίσει να χάνει την υπομονή του. Το «Όλντ Τράφορντ» απαιτεί μια ομάδα που να εμπνέει και όχι να απογοητεύει.