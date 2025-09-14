Λέτο: «Ο σεβασμός και η αγάπη μου θα υπάρχει για τον Παναθηναϊκό»

Απόλυτα ικανοποιημένος για τον θρίαμβο της Κηφισιάς επί του Παναθηναϊκού ήταν ο Σεμπάστιαν Λέτο, που αναφέρθηκε και στα συναισθήματά του για το «Τριφύλλι».

Ο Αργεντινός εξήγησε ότι η αγάπη του για τον Παναθηναϊκό δεν αλλάζει, ενώ αποθέωσε τους ποδοσφαιριστές του για τη νοοτροπία τους και το γεγονός πως δίνουν το 100% στον αγωνιστικό χώρο.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην συνέντευξη Τύπου:

«Σήμερα κάναμε πολύ καλό παιχνίδι, σε μία σπουδαία ημέρα απέναντι σε σπουδαία ομάδα. Οι παίκτες δίνουν το 100% μέχρι το τέλος. Το δουλεύουμε στην προπόνηση για να φτιάξουμε νοοτροπία. Παίζουμε το ίδιο σε οποιοδήποτε γήπεδο, απέναντι σε κάθε αντίπαλο. Κάναμε στο πρώτο μέρος σπουδαία εμφάνιση. Μπλοκάραμε τους παίκτες του Παναθηναϊκού που μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα.

Παίξαμε όμως με τρόπο που εγώ θέλω. Στο δεύτερο ημίχρονο το λάθος που κάναμε έδωσε στον αντίπαλο τη δυνατότητα να σκοράρει. Είναι κάτι που πρέπει να δουλέψουμε αγωνιστικά και πνευματικά. Δεν πρέπει ο αντίπαλος να σκοράρει τόσο εύκολα. Στο τέλος το ποδόσφαιρο μας ξεπλήρωσε. Η νίκη ανήκει στους παίκτες».

Για το πώς αισθάνεται για τη μεγάλη νίκη ως πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, που αγαπήθηκε πολύ: «Ο Παναθηναϊκός είναι ομάδα που θα παλέψει να κατακτήσει το Πρωτάθλημα. Έχει κάνει μεγάλες νίκες στην Ευρώπη. Είναι μεγάλη νίκη για την ομάδα μου. Ξέρω το παρελθόν μου ως παίκτης, αλλά τώρα σκέφτομαι την ομάδα μου που μεγαλώνει. Ο σεβασμός και η αγάπη μου θα υπάρχει για τον Παναθηναϊκό».