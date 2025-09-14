MENU
Τα στιγμιότυπα της μεγάλης νίκης της Κηφισιάς επί του Παναθηναϊκού (vid)

Δείτε πως η ομάδα του Σεμπαστιάν Λέτο επικράτησε με 3-2 του «τριφυλλιού» στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League.
