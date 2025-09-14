Πρίτσας: «Αφιερωμένη στους Σουφλέρη και Μπαλωμένου η νίκη - Δεν σημαίνει κάτι η ήττα για τον ΠΑΟ»

Για τη νίκη της Κηφισιάς επί του Παναθηναϊκού μίλησε ο διοικητικός ηγέτης της ομάδας, Χρήστος Πρίτσας, αφιερώνοντας τη νίκη στους ανθρώπους του Τριφυλλιού.

Τη νίκη επί του Παναθηναϊκού με σκορ 3-2 πανηγύρισε η Κηφισιά στο Πανθεσσαλικό, με τους ανθρώπους της ομάδας των Βορείων Προαστίων να είναι υπέρ χαρούμενοι με το αποτέλεσμα.

Μετά τη λήξη ο διοικητικός ηγέτης της ομάδας, Χρήστος Πρίτσας, μίλησε στην Cosmote TV και αφιέρωσε τη νίκη στους Σουφλέρη και Μπαλωμένου, οι οποίοι δεν συναινούν από την πλευρά του Τριφυλλιού, στη χρησιμοποίηση του ΟΑΚΑ από την ομάδα των Βορείων Προαστίων και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, του έβγαλαν το λάδι εδώ και τρεις μήνες.

Παράλληλα, ο Χρήστος Πρίτσας τόνισε πως η συγκεκριμένη ήττα δεν σημαίνει κάτι για τον Παναθηναϊκό, καθώς είναι πολύ νωρίς στο πρωτάθλημα και θα καταφέρει να ανατρέψει την κατάσταση τελικά.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Είμαι πάρα πολύ συγκινημένος. Η χαρά που έχουμε πάρει είναι απίστευτη. Θεωρούσα πως η άνοδος μέσα στην Καλαμάτα θα ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία όμως σήμερα κάναμε μία ανατροπή απέναντι σε έναν τεράστιο σύλλογο όπως ο Παναθηναϊκό.

Με συγχωρείτε που θα το πω αλλά αυτή την επιτυχία την αφιερώνω στον κ. Σουφλέρη και στην κ. Μπαλωμένου οι οποίοι επί 3 μήνες μας έχουν βγάλει το λάδι, μας περιφρονούν, δεν μας έχουν απαντήσει ποτέ ούτε σε τηλέφωνα, ούτε σε mail, ούτε σε τίποτα.

Επί 3 μήνες κάθε μέρα αγωνιούσαμε να πάρουμε μία συναίνεσή τους για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε και εμείς το ΟΑΚΑ από τον Νοέμβριο και μετά. Εκεί την αφιερώνω

H ήττα δε σημαίνει κάτι για τον Παναθηναϊκό. Η σεζόν είναι πολύ μεγάλη».