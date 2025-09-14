Έρλινγκ Χάαλαντ: Το «φαινόμενο» που απειλεί τον Αγκουέρο

Η Μάντσεστερ Σίτι έχει γράψει τα τελευταία χρόνια μερικές από τις πιο λαμπρές σελίδες στην ιστορία της Premier League, και πίσω από τις επιτυχίες της βρίσκονται πάντα οι σπουδαίοι σκόρερ.

Στην κορυφή της λίστας είναι το όνομα του Σέρχιο Αγκουέρο. Ο Αργεντινός θρύλος σημείωσε 184 γκολ σε 275 παιχνίδια πρωταθλήματος, γράφοντας το όνομά του με ανεξίτηλα γράμματα στην ιστορία του συλλόγου.

Πίσω του, σε αρκετά πιο χαμηλά νούμερα, βρίσκεται ο Ραχίμ Στέρλινγκ με 91 γκολ σε 225 συμμετοχές. Ο Άγγλος εξτρέμ υπήρξε κομβικός στα πρώτα χρόνια του Πεπ Γκουαρδιόλα, αλλά δεν έφτασε ποτέ τα αστρονομικά επίπεδα παραγωγικότητας του «Κουν».

Κι όμως, σήμερα στο «Έτιχαντ» υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής που απειλεί σοβαρά να ανατρέψει κάθε ιστορικό δεδομένο. Ο λόγος για τον Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος έχει ήδη πετύχει 90 γκολ σε μόλις 101 παιχνίδια της Premier League.

Για να αντιληφθεί κανείς το μέγεθος του επιτεύγματος, αρκεί μια απλή σύγκριση:

Ο Αγουέρο χρειάστηκε 275 ματς για να φτάσει τα 184 γκολ.

Ο Χάαλαντ με 90 γκολ σε 101 εμφανίσεις, κινείται με ρυθμό που μπορεί να τον φέρει στην κορυφή της λίστας πολύ πριν κλείσει τα 30 έτη του.