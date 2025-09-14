Το γκολ του Σόουζα στις καθυστερήσεις που... ξέρανε τον Παναθηναϊκό (vid)

Χάρη σε ένα γκολ στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης, η Κηφισιά έκανε την ανατροπή και επικράτησε του Παναθηναϊκού, με τον Σόουζα να σκοράρει στο 93' για το 3-2 υπέρ της ομάδας των Βορείων Προαστίων.

Δείτε εδώ: