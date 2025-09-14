Χρόνος ανάγνωσης 1’ STOIXIMAN SUPER LEAGUE Το γκολ του Σόουζα στις καθυστερήσεις που... ξέρανε τον Παναθηναϊκό (vid) 14-09-2025 20:34 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Κηφισιά Παναθηναϊκός 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Χάρη σε ένα γκολ στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης, η Κηφισιά έκανε την ανατροπή και επικράτησε του Παναθηναϊκού, με τον Σόουζα να σκοράρει στο 93' για το 3-2 υπέρ της ομάδας των Βορείων Προαστίων. Δείτε εδώ: Βρες τον από μια φωτό: Αναγνωρίζεις τον Βραζιλιάνο σέντερ φορ του ΠΑΟ που σκόραρε κόντρα στην Άρσεναλ στο Γουέμπλεϊ; menshouse.gr Κανείς δεν νευριάζει, ούτε αγχώνεται: Η πόλη που λάτρεψε ο Καπουτζίδης ανακηρύχθηκε ο νο1 προορισμός γαλήνης και ηρεμίας στον κόσμο menshouse.gr Κόουτς αυτό δεν το ‘χε κάνει ούτε ο Αλόνσο menshouse.gr Τελευταία δημοσκόπηση: Σας τα είχαμε πει για τη Νέα Δημοκρατία… instanews.gr Παρά το χάλκινο: Μόνο ντροπή γι' αυτό που έγινε στην Ελλάδα... menshouse.gr Όλοι ξέραμε ότι είναι η Δ. Παπαδοπούλου: Αυτός είναι ο «κρυφός» σεναριογράφος των Απαράδεκτων που κανείς δε γνώριζε! (Vid) dailymedia.gr Tσάρλι Κερκ: Το ασύλληπτο ποσό-ρεκόρ που μάζεψαν οι φαν για τη χήρα του δολοφονημένου ακροδεξιού instanews.gr Δεν ξεχνιέται: Δώρα Παντέλη, υποκλινόμαστε… (pics) dailymedia.gr Το γκολ του Σόουζα στις καθυστερήσεις που... ξέρανε τον Παναθηναϊκό (vid) SHARE