Παντελίδης: «Ήμασταν φοβικοί στο β’ ημίχρονο»

Ο Σάββας Παντελίδης αναφέρθηκε στους λόγους που ο Αστέρας Aktor δε μπόρεσε να κρατήσει το 2-0 εις βάρος της ΑΕΛ.

Ο τεχνικός της ομάδας της Αρκαδίας τόνισε χαρακτηριστικά ότι στο β’ ημίχρονο οι παίκτες του φοβόντουσαν να κρατήσουν τη μπάλα στα πόδια τους και τελικά αν και προηγήθηκαν 2-0, παραχώρησαν ισοπαλία με 2-2.

«Δεν διαχειριστήκαμε καθόλου καλά το αποτέλεσμα του ημιχρόνου γιατί με τον οποιοδήποτε τρόπο έχει έρθει το 2-0 στο ημίχρονο στο γήπεδο σου, πρέπει να το διαχειριστείς καλύτερα. Είχαμε πει στο ημίχρονο ότι ο τρόπος είναι να κρατήσουμε τη μπάλα, αλλά ήμασταν φοβικοί στο β’ ημίχρονο, φοβόμασταν να κρατήσουμε τη μπάλα και έπεσε και η ένταση της άμυνας μας, ο τρόπο που κάναμε άμυνα ήταν περισσότερο υπομονετικός και λιγότερο πιεστικός. Δεν θέλει και πολύ, στις καθυστερήσεις με πέναλτι, έτσι είναι το ποδόσφαιρο» τόνισε.

Για το πρόβλημα που υπήρχε στις αποστάσεις στις γραμμές και στην κούραση. «Ήταν ένα από τα προβλήματα γι’ αυτό και μπορούσε και έφτανε στην περιοχή μας ο αντίπαλος, είχαμε πει ότι πρέπει να κρατάμε τη μπάλα στα πόδια μας, κάτι που σε πάρα πολλές στιγμές δεν έγινε».