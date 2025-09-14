Βαθμολογία Super League: Το απόλυτο για ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, στο -8 από την κορυφή ο Παναθηναϊκός!

Τριπλή ισοβαθμία στην κορυφή προκύπτει μετά το τέλος της 3ης αγωνιστικής. Η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ προχώρησαν με σπουδαίες εκτός έδρας νίκες απέναντι σε Λεβαδειακό (0-1) και ΟΦΗ (1-2) αντίστοιχα και συνέχισαν την άπταιστη διαδρομή τους, χωρίς απώλειες όπως και ο Ολυμπιακός.
Νέα σημαντική απώλεια για τον Παναθηναϊκό, που μετά την ήττα του από την Κηφισιά βρίσκεται στο -8 από την κορυφή (με παιχνίδι λιγότερο), ενώ την επόμενη αγωνιστική φιλοξενεί τον Ολυμπιακό στο πρώτο μεγάλο ντέρμπι της σεζόν.
Αναλυτικά η βαθμολογία της Super League μετά τους αγώνες για την 3η αγωνιστική έχει ως εξής:
|1. Ολυμπιακός
|3
|9
|9-0
|2. AEK
|3
|9
|4-0
|3. ΠΑΟΚ
|3
|9
|4-1
|4. Άρης
|3
|6
|4-3
|5. Κηφισιά
|3
|4
|6-6
|6. Λεβαδειακός
|3
|4
|4-4
|7. Ατρόμητος
|3
|3
|3-3
|8. ΟΦΗ
|2
|3
|2-2
|9. Παναιτωλικός
|3
|3
|3-4
|10. Βόλος ΝΠΣ
|3
|3
|2-5
|11. ΑΕΛ
|3
|2
|3-4
|12. Παναθηναϊκός
|2
|1
|3-4
|13. Αστέρας Τρίπολης AKTOR
|3
|1
|2-5
|14. Πανσερραϊκός
|3
|0
|0-8
* Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν από ένα παιχνίδι λιγότερο.
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (4η)
Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025
18:00: Κηφισιά - Άρης
18:00: Πανσερραϊκός - Ατρόμητος
20:00: Βόλος ΝΠΣ - Αστέρας Τρίπολης AKTOR
20:30: ΠΑΟΚ - Παναιτωλικός
Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025
17:30: ΑΕΛ - ΑΕΚ
18:00: Λεβαδειακός - ΟΦΗ
21:00: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός