Βαθμολογία Super League: Το απόλυτο για ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, στο -8 από την κορυφή ο Παναθηναϊκός!

Η Ένωση και ο Δικέφαλος του Βορρά συνέχισαν με σημαντικές εκτός έδρας νίκες απέναντι σε Λεβαδειακό και ΟΦΗ, ενώ η ήττα του τριφυλλιού από την Κηφισιά τον αφήνει από πολύ νωρίς πάρα πολύ πίσω.

Τριπλή ισοβαθμία στην κορυφή προκύπτει μετά το τέλος της 3ης αγωνιστικής. Η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ προχώρησαν με σπουδαίες εκτός έδρας νίκες απέναντι σε Λεβαδειακό (0-1) και ΟΦΗ (1-2) αντίστοιχα και συνέχισαν την άπταιστη διαδρομή τους, χωρίς απώλειες όπως και ο Ολυμπιακός.

Νέα σημαντική απώλεια για τον Παναθηναϊκό, που μετά την ήττα του από την Κηφισιά βρίσκεται στο -8 από την κορυφή (με παιχνίδι λιγότερο), ενώ την επόμενη αγωνιστική φιλοξενεί τον Ολυμπιακό στο πρώτο μεγάλο ντέρμπι της σεζόν.

Αναλυτικά η βαθμολογία της Super League μετά τους αγώνες για την 3η αγωνιστική έχει ως εξής:

1. Ολυμπιακός 3 9 9-0 2. AEK 3 9 4-0 3. ΠΑΟΚ 3 9 4-1 4. Άρης 3 6 4-3 5. Κηφισιά 3 4 6-6 6. Λεβαδειακός 3 4 4-4 7. Ατρόμητος 3 3 3-3 8. ΟΦΗ 2 3 2-2 9. Παναιτωλικός 3 3 3-4 10. Βόλος ΝΠΣ 3 3 2-5 11. ΑΕΛ 3 2 3-4 12. Παναθηναϊκός 2 1 3-4 13. Αστέρας Τρίπολης AKTOR 3 1 2-5 14. Πανσερραϊκός 3 0 0-8

* Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν από ένα παιχνίδι λιγότερο.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (4η)

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

18:00: Κηφισιά - Άρης

18:00: Πανσερραϊκός - Ατρόμητος

20:00: Βόλος ΝΠΣ - Αστέρας Τρίπολης AKTOR

20:30: ΠΑΟΚ - Παναιτωλικός

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

17:30: ΑΕΛ - ΑΕΚ

18:00: Λεβαδειακός - ΟΦΗ

21:00: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός