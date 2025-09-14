Πετράκης: «Δίκαια ισοφαρίσαμε - Πιστεύω ότι η ΑΕΛ μπορούσε να νικήσει»

Για αφέλεια των παικτών του που βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 2-0 έκανε λόγο ο τεχνικός της ΑΕΛ Γιώργος Πετράκης.

Η ΑΕΛ αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0, ισοφάρισε σε 2-2 και παραλίγο στις καθυστερήσεις να πάρει και τη νίκη μέσα στην Τρίπολη από τον Αστέρα.

«Είναι το τρίτο παιχνίδι που δείχνουμε μία αφέλεια πάρα το ότι είχαμε πολύ καλή εικόνα με ποιοτικές ευκαιρίες, η αφέλεια μας μας έβαλε να χάνουμε με 2-0, αυτό δεν θα επιτρέψουμε, ούτε θα γίνει ξανά εύκολα από την ομάδα μας, θα δουλέψουμε πολύ σκληρά γι’ αυτό» τόνισε ο Γιώργος Πετράκης που έδωσε συγχαρητήρια στους παίκτες του.

«Οφείλω να δώσω συγχαρητήρια, το παιχνίδι ήρθε σε μια ισορροπία, οι παίκτες δεν άλλαξαν πολλά, προσπάθησαν να συνεχίσουν να κάνουμε το ίδιο που κάναμε, η απόδοση μας ήταν καλή, τα παιδιά από τον πάγκο βοήθησαν, άλλαξαν τη ροή του αγώνα και δίκαια ήρθαμε στην ισοφάριση. Συγχαρητήρια για το αποτέλεσμα, δεν είχαμε έρθει για την ισοπαλία, πιστεύω ότι μπορούσαμε να νικήσουμε. Κοιτάζουμε τη συνέχεια.

Έχω ένα ρόστερ πλούσιο, με παιδιά που μπαίνοντας στο παιχνίδι μπορούν να δημιουργήσουν νέες διαδικασίες στο παιχνίδι. Πολύ σπουδαίο σαν χαρακτηριστικό, το θέλαμε να το χτίσουμε το ρόστερ έτσι, συγχαρητήρια και σε αυτούς».