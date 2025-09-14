Σλοτ για Ίσακ: «Την Τετάρτη θα είναι μαζί μας»

Ο Αλεξάντερ Ίσακ έμεινε εκτός από το σημερινό παιχνίδι της ομάδας του, με τον Άρνε Σλοτ να εξηγεί τους λόγους πίσω από αυτήν την απόφαση.

Ο Ολλανδός τεχνικός ξεκαθάρισε πως πρόκειται για μια στρατηγική κίνηση με στόχο την καλύτερη προετοιμασία του Σουηδού επιθετικού.

«Αποφασίσαμε πως είναι καλύτερο να έχει μια κανονική εβδομάδα προπόνησης, αντί να μπαίνει κάθε φορά για 5 ή 10 λεπτά. Μπορώ να διαβεβαιώσω τους φιλάθλους ότι την Τετάρτη θα είναι διαθέσιμος, απλώς αυτό το ματς ήρθε λίγο νωρίς», τόνισε χαρακτηριστικά ο Σλοτ σε δηλώσεις του στο Sky Sports.

Η απουσία του Ίσακ προκάλεσε ερωτηματικά, ωστόσο ο προπονητής καθησύχασε τους φίλους της ομάδας, επισημαίνοντας πως ο 24χρονος φορ βρίσκεται σε καλό δρόμο και σύντομα θα επιστρέψει στη δράση με πλήρη ετοιμότητα.