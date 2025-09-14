Με Λόβρεν, Πέλκα και Γιακουμάκη η 11άδα του ΠΑΟΚ κόντρα στον ΟΦΗ (pic)

Θέση βασικού παίρνει για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι ο Γιώργος Γιακουμάκης για τον ΠΑΟΚ ενόψει ΟΦΗ (21:30), ενώ πίσω από τον Έλληνα φορ θα κινηθεί ο Δημήτρης Πέλκας.

Επιστροφή σε... ρυθμούς Super League για τον Δικέφαλο που ταξίδεψε χωρίς τους Κωνσταντέλια-Ντεσπόντοφ στην Αθήνα για να αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ στο «άδειο» Απόστολος Νικολαΐδης.

Ο Ρουμάνος τεχνικός θα ξεκινήσει με τον Παβλένκα κάτω από τα δοκάρια και τους Κένι, Λόβρεν, Μιχαηλίδη και Μπάμπα από τα δεξιά προς τ΄αριστερά. Ο Μεϊτέ μαζί με τον Οζντόεφ θα βρεθούν στα χαφ, με τον Μαντί Καμαρά να μην βρίσκεται στο 100% και να παραμένει στον πάγκο.

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς θα βρεθεί στα δεξιά, με τον Τάισον αντίστοιχα στ΄αριστερά, ενώ ο Δημήτρης Πέλκας θα κινηθεί στο «10» πίσω από τον Γιώργο Γιακουμάκη που ξεκινάει για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι, μετά από αυτό με τον Ατρόμητο.

Για τον τυπικά γηπεδούχο ΟΦΗ, ο Χριστογεώργος θα βρεθεί κάτω από την εστία, με τους Γκονσάλεζ, Λαμπρόπουλο, Κρίζμανιτς και Χατζηθεοδωρίδη στην τετράδα της άμυνας και τους Καραχάλιο-Ανδρούτσο στα χαφ. Πίσω από τον φορ Ταξιάρχη Φούντα θα κινηθούν οι Θεοδοσουλάκης, Νους και Σενγκέλια.