Με Γιόβιτς στην κορυφή η ΑΕΚ - Οι 11 του Λεβαδειακού (pic)

Ανακοινώθηκε η ενδεκάδα της ΑΕΚ για τον αγώνα με τον Λεβαδειακό με τον Λούκα Γιόβιτς να ξεκινά στην κορυφή της επίθεσης.

Πιο αναλυτικά, ο Μάρκο Νίκολιτς ξεκινά με τον Στρακόσα στα δοκάρια, τους Μουκουντί-Φιλίπε Ρέλβας στο κέντρο της άμυνας και τους Ρότα-Πήλιο στις πλευρές. Στον άξονα, Μαρίν και Πινέδα αποτελούν το δίδυμο, με τον Μάνταλο ελεύθερο μπροστά τους, τον Ελίασον δεξιά, τον Κουτέσα αριστερά και τον Γιόβιτς στην κορυφή.

Στον πάγκο: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Βίντα, Πενράις, Κοσίδης, Χρυσόπουλος, Γκρούγιτς, Κοϊτά, Καλοσκάμης, Λιούμπισιτς, Πιερό, Ζίνι.

Οι 11 του Λεβαδειακού

Ο Νίκος Παπαδόπουλος ξεκινά τον Λεβαδειακό με τους: Λοντίγκιν, Βίχο, Αμπού Χάνα, Τσάπρα, Λιάγκα, Τσόκαι, Τσιμπόλα, Κωστή, Παλάσιος, Όζμπολτ, Λαγιούς.

Στον πάγκο είναι οι: Ανάκερ, Σουρδής, Κάτρης, Μανθάτης, Φίλων, Τσιβελεκίδης, Γκούμας, Λαμαράνα, Μπάλτσι, Πεντρόζο, Βέρμπιτς και Συμελίδης.