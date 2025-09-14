MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Πιέζει ο Παναθηναϊκός, απειλεί με Μαντσίνι-Τζούρισιτς (vids)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
0
Η άμεση απάντηση στο γκολ της Κηφισιάς με το πέναλτι του Σφιντέρσκι έδωσε... φτερά στους «πράσινους» που ψάχνουν την ανατροπή πριν από το ημίχρονο!
Πιέζει ο Παναθηναϊκός, απειλεί με Μαντσίνι-Τζούρισιτς (vids)