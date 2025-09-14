Ξέσπασε με 4άρα η Αταλάντα, ανέβηκε 3η η Ουντινέζε (vids)

Η Αταλάντα πέτυχε την πρώτη της φετινή νίκη με το 4-1 σε βάρος της Λέτσε, ενώ η Ουντινέζε πέρασε από την Πίζα (0-1) και στην 3η θέση της βαθμολογίας.

Την πρώτη της νίκη στην μετά-Γκασπερίνι εποχή πέτυχε η Αταλάντα μετά το 4-1 στο Μπέργκαμο κόντρα στην Λέτσε. Για την La Dea δύο φορές σκόραρε ο Ντε Κετελάρε και από μία οι Σκαλβίνι, Ζαλέβσκι, ενώ το γκολ της τιμής για τους φιλοξενούμενους σημείωσε ο Ν’Ντρι. Στο άλλο ματς που έγινε την ίδια ώρα, η Ουντινέζε έδωσε συνέχεια στο δυνατό ξεκίμνημα μετά το 0-1 στην έδρα της νεοφώτιστης, Πίζα, με τον Ίκερ Μπράβο να πετυχαίνει το μοναδικό γκολ.