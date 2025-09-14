MENU
Προειδοποίησε τον Παναθηναϊκό με Πόμπο η Κηφισιά (vid)

Προτού ανοίξει το σκορ ο Τετέι στο 7ο λεπτό, ο Ισπανός μεσοεπιθετικός είχε απειλήσει την εστία του Ντραγκόφσκι, στην πρώτη μεγάλη φάση του Κηφισιά-Παναθηναϊκός στο Βόλο.
