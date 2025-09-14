Eτοιμάζει μπάρμπεκιου για την ομάδα της Σεβίλλης ο Αλμέιδα!

Οι συνήθειες δεν ξεχνιούνται ούτε στην Σεβίλλη για τον Ματίας Αλμέιδα, καθώς ενόψει της αναμέτρησης με την Αλαβές ετοιμάζει βραδιά... μπάρμπεκιου!

Ο Ματίας Αλμέιδα συνεχίζει την... παράδοση που έχει «χτίσει» στην Ελλάδα με την ΑΕΚ και στην Ισπανία με την ομάδα της Σεβίλλης.

Ο Αργεντινός πρώην τεχνικός της Ένωσης μετρά δυο ήττες στα τέσσερα πρώτα ματς με την Σεβίλλη και δεν έχει ξεκινήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. όμως προσπαθεί να διατηρεί καλό κλίμα στο εσωτερικό της ομάδας.



Ο «Πελάδο», θα παραθέσει και ένα δείπνο με μπάρμπεκιου, κάτι που έκανε και στα Σπάτα κατά τη διάρκειας της θητείας του στην ΑΕΚ. Αυτό θα γίνει μια εβδομάδα πριν την αναμέτρηση των Σεβιγιάνων με την Αλαβές για το ισπανικό πρωτάθλημα.