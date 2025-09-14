ΑΕΚ: Στη Λιβαδειά δίπλα στην ομάδα ο Ηλιόπουλος - Αποθεώθηκε από τον κόσμο

Ο Μάριος Ηλιόπουλος βρίσκεται στη Λιβαδειά και θα παρακολουθήσει από κοντά το παιχνίδι κόντρα στον Λεβαδειακό.

Ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, αφού έφτασε νωρίτερα στην πόλη της Βοιωτίας, πήγε από το ξενοδοχείο της ομάδας και με αυτόν τον τρόπο βρίσκεται δίπλα στον Μάρκο Νίκολιτς και τους ποδοσφαιριστές, στην σημερινή δοκιμασία. Ενωσίτες μάλιστα που βρίσκονταν έξω από το ξενοδοχείο και περίμεναν να... ξεπροβοδίσουν την αποστολή, τον υποδέχτηκαν με συνθήματα φωνάζοντας «ειναι τρελός ο πρόεδρος». Αργότερα, θα βρεθεί στα επίσημα του Δημοτικού Σταδίου Λιβαδειάς για να δει την μάχη με τους πράσινους από κοντά...

Η Ένωση, αντιμετωπίζει τον Λεβαδειακό στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς στις 20:00 και θέλει να πετύχει το απόλυτο και να κάνει το 3/3 στο πρωτάθλημα μετά την ιδανική εκκίνηση που είχε, με τις νίκες επί του Πανσερραϊκού και του Αστέρα Τρίπολης.