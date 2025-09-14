Ισόπαλος στην επιστροφή του ο Ολυμπιακός Β΄ με τον Πανιώνιο - Μοιρασιά και στα Χανιά

Ο Ολυμπιακός Β΄ στην επιστροφή του στην Super League 2 ήρθε ισόπαλος με 1-1 κόντρα στον Πανιώνιο στο Ρέντη, ενώ Χανιά και Ελλάς Σύρου έμειναν επίσης στην ισοπαλία (1-1) στην μεταξύ τους αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της δεύτερης τη τάξει εθνικής κατηγορίας.

Ολυμπιακός Β΄ - Πανιώνιος 1-1

Σε ένα ισορροπημένο πρώτο μέρος Ολυμπιακός Β΄ και Πανιώνιος δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν πολλές καλές στιγμές μπροστά από τις δύο εστίες σε ένα κλειστό ματς. Στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης ο ρυθμός ανέβηκε με τις δύο ομάδες να προσπαθούν να γίνουν απειλητικές. Ο Πανιώνιος έχασε μοναδική ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ στο ματς στο 72′, όταν εκτέλεσε πέναλτι ο Φαν Ντε Βάτερ και ο Μπότης απέκρουσε τη μπάλα, κρατώντας το μηδέν για τους γηπεδούχους! Ο «Ιστορικός» κατάφερε να βρει τελικά το πολυπόθητο γκολ με τον Φαν Ντε Βάτερ να βρίσκει δίχτυα στο 84΄. Οι Πειραιώτες δεν είχαν πει όμως την τελευταία τους λέξη, καθώς ο Κουτσίδης με κεφαλιά στο 90+1΄ έφερε το ματς στην ισοπαλία και έδωσε τοβ βαθμό στην ομάδα του.

Ολυμπιακός Β΄ (Πιτό): Μπότης, Γκοτζαμανίδης, Σιόβας, Αλαφάκης, Ζουγλής, Λιατσικούρας, Κουτσογούλας, Πνευμονίδης, Κεϊτά (67′ Γιουσούφ), Τσουφάκης, Κουτσίδης.

Πανιώνιος (Δερμιτζάκης): Γιαννακόπουλος, Βενάρδος, Ζούλιας, Αυλωνίτης, Σαραμαντάς (77′ Κιάκος), Μπεχαράνο (77′ Τσέργας), Στούπης, Φαν Ντε Βάτερ, Μόρσεϊ (62′ Γιακόβλεφ), Παπαγεωργίου, Βοΐλης (62′ Μωραΐτης).

Διαιτητής: Τσαγκαράκης (Χανίων)

Βοηθοί: Σαμοΐλης (Αθηνών), Τζανής (Αθηνών)

Χανιά - Ελλάς Σύρου 1-1

Οι Κρητικοί ήταν ανώτεροι στο πρώτο μέρος της αναμέτρησης, είχαν την κατοχή και την κυκλοφορία της μπάλας «σπαταλώντας» αρκετές ευκαιρίες για γκολ. Τα Χανιά κατάφεραν να μετουσιώσουν την υπεροχή τους σε γκολ στο 31΄ με το ωραίο σου του Ορτιγκόθα για το 1-0. Μέχρι την ανάπαυλα του ημιχρόνου το σκηνικό δεν άλλαξε με τους γηπεδούχους να πηγαίνουν με το υπέρ τους 1-0 στα αποδυτήρια. Στο δεύτερο μέρος η Ελλάς Σύρου ξεκίνησε πολύ δυνατά το ματς και στο 46΄ με σουτ του Κόλα οι νησιώτες έφεραν στα ίσα το παιχνίδι. Πρώτο ιστορικό γκολ για την Ελλάς Σύρου στη Super League 2. Οι δύο ομάδες δημιούργησαν ευκαιρίες στη συνέχεια, αλλά χωρίς να μπορέσουν να σημειώσουν κάποιο τέρμα και έτσι μοιράστηκαν από έναν βαθμό.

Χανιά (Μπενασούρ): Στογιάνοβιτς, Φουρλάνος, Κουτεντάκης, Λάμτσε, Σερβιλάκης, Καρίμ, Τοπαλίδης, Μεγιάδο, Ιωαννίδης, Ορτιγκόθα, Πρεβεζιάνος.

Ελλάς Σύρου (Χριστοφιλέας): Γκίνης, Προβυδάκης, Γκέζος, Σταματούλας, Βλάχος, Τσιαντούλας, Καλός, Νάτσος, Λιούμης, Γιάκος, Κόλα

Διαιτητής: Στεργιώτης (Αθηνών)

Βοηθοί: Βισκαδούρος (Ηρακλείου), Μπλαβάκης (Ηρακλείου)