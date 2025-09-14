Η Μπέρνλι είχε κλειδώσει το μαγαζί για 95’ λεπτά, όμως η Λίβερπουλ με πέναλτι στο 96’ έφυγε με 0-1 από το Turf Moor και έκανε το 4x4.

Δεν έχει υπάρχει ματς φέτος που η Λίβερπουλ δεν έχει σκοράρει στο φινάλε και αυτό έκανε και κόντρα στην Μπέρνλι εκτός έδρας. Αν και πραγματοποίησαν την χειρότερη εμφάνισή τους φέτος, οι Reds είχαν την τύχη με το μέρος τους και με πέναλτι-δώρο στο 96’ ο Σαλάχ βρήκε δίχτυα και κράτησε το απόλυτο για τους πρωταθλητές που παραμένουν στο +3 από Άρσεναλ, Τότεναμ.

Χωρίς καμία υπερβολή οι φάσεις ήταν μετρημένες καθώς η Μπέρνλι έπαιζε αρχικά με 5 στην άμυνα και στο φινάλε με 6. Στο 12’ ο Κονατέ είχε κεφαλιά από κοντά άουτ έπειτα από εκτέλεση κόρνερ και αυτή ήταν η μοναδική φάση της προκοπής στο πρώτο μέρος, στο οποίο ο Σλοτ άλλαξε Κέρκεζ με Ρόμπερτσον για λόγους τακτικής, ενώ κανένας από τους φιλοξενούμενους δεν μπορούσε να βρει τη σωστή τελική πάσα.

Στο δεύτερο μέρος ο Ολλανδός τεχνικός έβγαλε το Σόμποζλαϊ από δεξί μπακ και τον πέρασε στο κέντρο και η Λίβερπουλ φάνηκε να ανεβαίνει. Στο 48’ το βολέ του Γκράβενμπεργκ πέρασε άουτ και στο 59’ τη σουτάρα του Ούγγρου έβγαλε ο Ντουμπράβκα. Η γκέλα ερχόταν με μαθηματική ακρίβεια για την Λίβερπουλ, όμως στο 95’ ο Χάνιμπαλ έκανε χέρι μέσα στην περιοχή και ο Σαλάχ από τη βούλα το τελικό 0-1.