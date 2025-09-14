Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Συνέχισε νικηφόρα στην «μάχη» για τον τίτλο η Καϊράτ, αλλά τραυματίστηκε ο τερματοφύλακας της! (vid)

H Καϊράτ επικράτησε 1-0 στο Αλμάτι της Ακτόμπε και αύξησε στο +3 την απόσταση της από την δεύτερη Αστάνα στο πρωτάθλημα του Καζακστάν, αλλά έχασε τον βασικό πορτιέρε της!

H Καϊράτ πέτυχε ακόμη μία σημαντική νίκη στο πρωτάθλημα του Καζακστάν και στην προσπάθεια για την κατάκτηση του εγχώριου τίτλου.

Η αντίπαλος του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League τον προσεχή Δεκέρμβριο, νίκησε στο Αλμάτι με σκορ 1-0 την Ακτόμπε και έφτασε τους 49 βαθμούς.

Η Καϊράτ βρίσκεται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας στο πρωτάθλημα του Καζακστάν και προπορεύεται κατά τρεις της δεύτερης Αστάνα με άλλες δύο αγωνιστικές να απομένουν για την ολοκλήρωση του, αλλά έχει και ένα παιχνίδι περισσότερο.



Η Καϊράτ Αλμάτι κατάφερε να ανοίξει το σκορ 52ο λεπτό του αγώνα με την Ακτόμπε με τον Σατπάεβ με το 1-0 να μένει μέχρι το τέλος.

Υπάρχει ανησυχία όμως στο «στρατόπεδο» των Καζάκων, καθώς ο τερματοφύλακας της ομάδας Αναρμπέκοφ, τραυματίστηκε στο 13ο λεπτό και αποχώρησε από το ματς, δίνοντας τη θέση του στον Καλμίρζα.



Καϊράτ Αλμάτι (Ράφαελ Ουραζμπάκτιν): Αναρμπέκοφ (13’ Καλμίρζα), Αράντ, Γκρόμικο, Ζορζίνιο, Κασαμπουλάτ, Μαρτινόβιτς, Μάτα, Μρίνσκι (81’ Στανόγιεβ), Σατπάεβ (81’ Εντμίλσον), Σορόκιν, Ταπάλοβ.