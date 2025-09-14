ΑΕΚ: «Λόγω της τεράστιας ζήτησης, άνοιξαν κρατημένες θέσεις και υπάρχουν ελάχιστα εισιτήρια»

Όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ ΑΕΚ λόγω της τεράστιας ζήτησης ο Λεβαδειακός αποφάσισε να ανοίξει και κάποιες τελευταίες θέσεις που είχε κρατημένες και υπάρχουν κάποια εισιτήρια διαθέσιμα στην αγορά για τον κόσμο της Ένωσης.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ ΑΕΚ: Πριν από λίγο η ομάδα του Λεβαδειακού αποφάσισε να θέσει στην κυκλοφορία κάποια ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ εισιτήρια που είχε κρατημένα, προκειμένου να καταφέρει να ανταποκριθεί στην τεράστια ζήτηση που υπάρχει για το αποψινό παιχνίδι με την ΑΕΚ.



Θα θέλαμε να τονίσουμε πως όσοι φίλοι της ΑΕΚ δεν έχουν ήδη αγοράσει εισιτήριο για το παιχνίδι τις προηγούμενες ημέρες ή δεν καταφέρουν να εξασφαλίσουν κάποιο από τα τελευταία εισιτήρια που τίθενται στην κυκλοφορία, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να επιχειρήσουν να προσεγγίσουν το γήπεδο της Λιβαδειάς.



Τα εισιτήρια διατέθηκαν αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή και συνεπώς δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να καταφέρει κάποιος να βρει εισιτήριο προς διάθεση έξω από το γήπεδο ή πλησίον αυτού. Παράλληλα, θα υπάρξουν αυστηροί προέλεγχοι από την Αστυνομία και κάθε προσπάθεια πρόσβασης στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο θα δημιουργήσει νομικά προβλήματα σε όσους το επιχειρήσουν, αλλά και σοβαρούς κινδύνους για την ομάδα μας.



Καλούμε, παράλληλα, για ακόμη μια φορά τους φίλους της ΑΕΚ που έχουν αγοράσει εισιτήρια και θα βρεθούν απόψε στο γήπεδο, να συνεργαστούν απόλυτα με τις Αρχές και με τη συμπεριφορά τους να προστατέψουν την ομάδα μας και το προνόμιο να έχει στο πλευρό της τον κόσμο της εντός και εκτός έδρας.



Μπορείτε να αγοράσετε τα τελευταία εισιτήρια για την αποψινή αναμέτρηση πατώντας ΕΔΩ για τη Θύρα 4 και ΕΔΩ για τη Θύρα 5 VIP.