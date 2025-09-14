Για πέμπτη σερί αγωνιστική η ομάδα του Βίγκο έμεινε μακριά από την νίκη, σώζοντας μάλιστα στις καθυστερήσεις τον βαθμό της ισοπαλίας από την Χιρόνα (1-1).

Ο ΠΑΟΚ θα επισκεφτεί το Μπαλαΐδος στις 2 Οκτωβρίου και είναι εξαιρετικά πιθανό να βρει απέναντι του μία ομάδα που δεν θα έχει νίκη ακόμα στην σεζόν.

Τέταρτη ισοπαλία σε πέντε αγωνιστικές για την Θέλτα, που μάλιστα θα πρέπει να νιώθει και τυχερή που έσωσε τον βαθμό της ισοπαλίας απέναντι στην Χιρόνα του Αζεντίν Ουναχί.

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν από νωρίς με τον Ουκρανό Βάνατ (12’) και έπαιξαν σε όλο το παιχνίδι πίσω από την μπάλα, προκαλώντας ασφυξία στην Θέλτα.

Η ομάδα του Βίγκο απείλησε μόνο από στατικές φάσεις και από ένα κόρνερ βρήκε το πέναλτι που έσωσε τον βαθμό στις καθυστερήσεις.

Ο Μπόρχα Ιγκλέσιας ήταν εύστοχος από τα 11 βήματα (91’) και κάπως έτσι η Θέλτα πήρε το 1-1 απέναντι στους Καταλανούς.