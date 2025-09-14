Παναθηναϊκός: Με Ρενάτο Σάντσες και Μαντσίνι η ενδεκάδα για Κηφισιά (pic)

Ο Ρουί Βιτόρια δίνει φανέλα βασικού για το ματς κόντρα στην Κηφισιά στους Καλάμπρια και Ρενάτο Σάντσες, ενώ στην κορυφή ξεκινάει ο Σφιντέρσκι.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται στις 18:00 από την Κηφισιά, σε ένα ματς όπου η νίκη αποτελεί... αυτοσκοπό για τους «πράσινους», μετά την ισοπαλία με τον Λεβαδειακό στην Λεωφόρο.

Ο Ρουί Βιτόρια κατέληξε στην ενδεκάδα που θα παρατάξει στο Πανθεσσαλικό, γνωρίζοντας εξ αρχής πως δεν μπορεί να υπολογίζει στους Φακούντο Πελίστρι και Ματέους Τετέ, που έμειναν εκτός αποστολής.

Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Ντραγκόφσκι, με τους Κυριακόπουλο και Καλάμπρια στα άκρα της άμυνας και τους Τουμπά και Πάλμερ-Μπράουν να αποτελούν το δίδυμο των στόπερ.

Στην μεσαία γραμμή θα ξεκινήσουν οι Τσιριβέγια, Σάντσες και Μπακασέτας, με τους Τζούρισιτς και Μαντσίνι στα «φτερά» και τον Σφιντέρσκι στην κορυφή της επίθεσης.

Στον πάγκο θα βρίσκονται οι: Λαφόν, Κότσαρης, Ίνγκασον, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Σιώπης, Ζαρουρί, Τσέριν, Ταμπόρδα, Ντέσερς, Πάντοβιτς.

Η ενδεκάδα της Κηφισιάς: Ραμίρες, Σιμόν, Ποκόριν, Σόουζα, Χουχούμης, Πέρεθ, Βιγιαφάνιες, Πόμπο, Αντονίσε, Παντελίδης, Τετέι.

Στον πάγκο: Ξενόπουλος, Μποτία, Σμπώκος, Πέτκοφ, Ντίαζ, Κωνσταντακόπουλος, Εσκιβέλ, Ρουκουνάκης, Έμπο, Τζίμας, Μούσιολικ, Χριστόπουλος.