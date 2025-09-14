Ολυμπιακός: Οι παίκτες μαθαίνουν στους φιλάθλους την σωστή προφορά των ονομάτων τους (vid)

Μια διαφορετική και παράλληλα χρήσιμη πρωτοβουλία πήρε ο Ολυμπιακός, ανεβάζοντας στα social media του συλλόγου ένα βίντεο όπου οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές, και ο προπονητής, συστήνονται ξανά στους φιλάθλους.

Στο βίντεο, οι «ερυθρόλευκοι» εμφανίζονται μπροστά στην κάμερα και προφέρουν καθαρά το όνομά τους, δίνοντας έτσι μια μικρή εκπαιδευτική βοήθεια στους οπαδούς που θέλουν να το λένε όπως ακριβώς πρέπει.

Μέσα από το συγκεκριμένο υλικό, λύνονται απορίες για λεπτομέρειες όπως τα μεσαία ονόματα των Μπότη και Μπρούνο, αλλά και η σωστή εκφορά του επιθετικού από το Ιράν: είναι τελικά «Ταρέμι» ή «Ταρεμί»;

Ο Ολυμπιακός με αυτόν τον τρόπο φέρνει πιο κοντά τους φιλάθλους στην ομάδα, δείχνοντας παράλληλα ότι οι λεπτομέρειες έχουν σημασία στην επικοινωνία με τον κόσμο.