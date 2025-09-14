ΠΑΟΚ για τη Γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας: «Δεν μπορούμε, δεν επιτρέπεται, να ξεχάσουμε»

Η 14η Σεπτεμβρίου αποτελεί Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης, με τον ΠΑΟΚ να στέλνει το δικό του...μήνυμα.

Μία από τις πιο «μαύρες» μέρες για τον προσφυγικό Ελληνισμό η σημερινή (14/9), με τον Δικέφαλο να μην ξεχνά αυτούς που έχασαν τη ζωή τους φεύγοντας από τα... χώματα της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης.

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει ο ΠΑΟΚ στο μήνυμά του:

«14η Σεπτεμβρίου, η Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης.

Τα δεινά, οι διωγμοί, ο ξεριζωμός, πρέπει να παραμένουν ζωντανά στη συλλογική μνήμη.

Τιμούμε τη μνήμη των εκατοντάδων χιλιάδων θυμάτων…

Τιμούμε αυτούς, που καταφέρνοντας να σταθούν όρθιοι μετά τον ξεριζωμό, γέννησαν ζωή μέσα στη λάσπη και τα καμένα!

Τιμούμε την ιστορία μας.

Δεν μπορούμε, δεν επιτρέπεται, να ξεχάσουμε…»