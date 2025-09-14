Μπάγερν Μονάχου: Σε εννέα παιχνίδια 55 γκολ εναντίον του Αμβούργου

Ένα πραγματικό παράδοξο του γερμανικού ποδοσφαίρου, αφού γίνεται λόγος για έναν ιστορικό σύλλογο που απλώς καταρρέει κάθε φορά που βλέπει τη Μπάγερν.

Τα τελευταία 9 παιχνίδια της Μπάγερν απέναντι στο Αμβούργο στη Bundesliga μοιάζουν περισσότερο με μονόπλευρη προπόνηση παρά με ντέρμπι.

Όχι μόνο επειδή η Μπάγερν Μονάχου μετράει μόνο νίκες, αλλά κυρίως επειδή δεν σταματάει να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα σε κάθε ευκαιρία.

Συνολικός απολογισμός:

55 γκολ υπέρ της Μπάγερν και μόλις 2 γκολ για το Αμβούργο.

Και μόνο οι αριθμοί τρομάζουν: 9-2, δύο φορές 8-0, τρία 6 -0, δύο 5- 0. Κάθε φορά που οι Βαυαροί βρίσκουν μπροστά τους το Αμβούργο, έχουν βάλει σκοπό να γράφουν ιστορικές συντριβές.

Δεν είναι τυχαίο ότι οι φίλαθλοι στη Γερμανία συνηθίζουν να μιλούν για το Αμβούργο ως το αγαπημένο θύμα της Μπάγερν.