Το «Thuram Derby»: Όταν τα αδέρφια γράφουν ιστορία

Μία μοναδική βραδιά, όπου δύο αδέρφια βρέθηκαν αντιμέτωπα, ενώ ο πατέρας τους, ένας θρύλος του γαλλικού ποδοσφαίρου, ο Λιλιάν Τουράμ, παρακολουθούσε περήφανος από την εξέδρα.
Στο 76ο λεπτό, ο Μάρκους Τουράμ «χτύπησε» για την Ίντερ, βάζοντας την ομάδα του μπροστά με 3–2. Η αντίδρασή του; Σηκώθηκε, γύρισε πλάτη προς την εξέδρα και έδειξε το όνομά του στη φανέλα. Ένα μήνυμα σαν να είπε «εγώ είμαι ο καλύτερος Τουράμ απόψε».
Όμως το σενάριο δεν είχε τελειώσει. Έξι λεπτά αργότερα, ο μικρότερος αδερφός του, ο Κεφρέν Τουράμ, ισοφάρισε για τη Γιουβέντους (3-3) και αντέγραψε ακριβώς τον ίδιο πανηγυρισμό.Ήταν σαν να απαντούσε: «ό,τι μπορείς εσύ, μπορώ κι εγώ ίσως και καλύτερα».
Η μονομαχία των δύο αδερφών έδωσε τρομερό χρώμα σε ένα παιχνίδι που τελικά κατέληξε με επική ανατροπή. Η Γιουβέντους επικράτησε με 4- 3, ολοκληρώνοντας ένα πολύ όμορφο παιχνίδι.
Στην κερκίδα, ο Λιλιάν Τουράμ δεν μπορούσε παρά να χαμογελά. Ο ίδιος έγραψε ιστορία με τη φανέλα της Γιουβέντους και της εθνικής Γαλλίας, μα εκείνο το βράδυ η ιστορία γράφτηκε από τα παιδιά του. Δύο αδέρφια, δύο γκολ, δύο πανηγυρισμοί-καθρέφτης