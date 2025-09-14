Το «Thuram Derby»: Όταν τα αδέρφια γράφουν ιστορία

Υπάρχουν παιχνίδια που μένουν στην ιστορία όχι για το σκορ, αλλά για το σενάριό τους. Όμως το χθεσινό «Thuram Derby» είχε Κάιντα δύο.

Μία μοναδική βραδιά, όπου δύο αδέρφια βρέθηκαν αντιμέτωπα, ενώ ο πατέρας τους, ένας θρύλος του γαλλικού ποδοσφαίρου, ο Λιλιάν Τουράμ, παρακολουθούσε περήφανος από την εξέδρα.

Στο 76ο λεπτό, ο Μάρκους Τουράμ «χτύπησε» για την Ίντερ, βάζοντας την ομάδα του μπροστά με 3–2. Η αντίδρασή του; Σηκώθηκε, γύρισε πλάτη προς την εξέδρα και έδειξε το όνομά του στη φανέλα. Ένα μήνυμα σαν να είπε «εγώ είμαι ο καλύτερος Τουράμ απόψε».

Όμως το σενάριο δεν είχε τελειώσει. Έξι λεπτά αργότερα, ο μικρότερος αδερφός του, ο Κεφρέν Τουράμ, ισοφάρισε για τη Γιουβέντους (3-3) και αντέγραψε ακριβώς τον ίδιο πανηγυρισμό.Ήταν σαν να απαντούσε: «ό,τι μπορείς εσύ, μπορώ κι εγώ ίσως και καλύτερα».

Η μονομαχία των δύο αδερφών έδωσε τρομερό χρώμα σε ένα παιχνίδι που τελικά κατέληξε με επική ανατροπή. Η Γιουβέντους επικράτησε με 4- 3, ολοκληρώνοντας ένα πολύ όμορφο παιχνίδι.

Στην κερκίδα, ο Λιλιάν Τουράμ δεν μπορούσε παρά να χαμογελά. Ο ίδιος έγραψε ιστορία με τη φανέλα της Γιουβέντους και της εθνικής Γαλλίας, μα εκείνο το βράδυ η ιστορία γράφτηκε από τα παιδιά του. Δύο αδέρφια, δύο γκολ, δύο πανηγυρισμοί-καθρέφτης