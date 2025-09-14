Ρις Τζέιμς: «Δεν είμαστε καθόλου χαρούμενοι αλλά θα παλέψουμε»

Ο αρχηγός της Τσέλσι, Ρις Τζέιμς, μίλησε μετά την ισοπαλία της ομάδας του με την Μπρέντφορντ εκτός έδρας.

Ο ίδιος τόνισε πως οι «Μπλε» δεν ήταν στο επίπεδο που έπρεπε στο πρώτο ημίχρονο, ενώ ξεκαθάρισε πως η ομάδα πρέπει να προχωρήσει μπροστά.

«Υπάρχουν πολλοί παράγοντες για το γεγονός ότι το πρώτο ημίχρονο δεν ήταν αρκετά καλό. Είναι ένα δύσκολο γήπεδο για να παίξεις, ερχόμαστε από διεθνή διακοπή και αυτό είναι πάντα σκληρό. Δεν είναι δικαιολογία όμως, εδώ έχουμε πολύ υψηλά στάνταρ» ανέφερε αρχικά ο Άγγλος μπακ.

Στη συνέχεια στάθηκε στην εικόνα της Τσέλσι στο δεύτερο μέρος:

«Είναι απογοητευτικό που δεν κερδίσαμε. Ήρθαμε εδώ για να πάρουμε τη νίκη, βρεθήκαμε πίσω στο σκορ, όμως προσαρμοστήκαμε και καταφέραμε να επιστρέψουμε στο παιχνίδι. Αντιμετωπίσαμε μια δυνατή ομάδα που μας τιμώρησε στα λάθη μας».

Κλείνοντας, ο Τζέιμς τόνισε πως η ισοπαλία δεν αφήνει ικανοποιημένους τους Λονδρέζους:

«Δεν είμαστε χαρούμενοι με τον βαθμό, αλλά θα συνεχίσουμε να παλεύουμε. Πρέπει να δεχθούμε το αποτέλεσμα και να προχωρήσουμε».