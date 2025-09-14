Η Ρόμα δεν κατάφερε να κάνει το 3x3 στο ξεκίνημα της Serie A καθώς ηττήθηκε από την Τορίνο στο Olimpico (0-1).

Οι Giallorossi του Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι μπορούσαν να ξεκινήσουν με τον καλύτερο τρόπο το πρωτάθλημα υποδεχόμενοι μια ομάδα που δεν είχε νίκη, δεν είχε σκοράρει και είχε παθητικό 5 γκολ στις δύο πρώτες αγωνιστικές, όμως ηττήθηκαν με 0-1 από την Τορίνο εμφανίζοντας τα κλασικά «συμπτώματα».

Η Ρόμα δεν μπόρεσε ποτέ να απειλήσει σοβαρά την εστία της Τορίνο, που παρατάχθηκε με 3άδα στην άμυνα και κράτησε ξανά το «μηδέν» και ήταν το νέο μεταγραφικό απόκτημα, ο Τζιοβάνι Σιμεόνε, που πέτυχε το μοναδικό γκολ στη συνάντηση της Αιώνιας Πόλης. Ο Αργεντινός στο 59’ άντεξε στην πίεση από πλάγια και το όριο της περιοχής και με καταπληκτικό πλασέ βρήκε την απέναντι γωνία του Σβίλαρ για το 0-1 που έμεινε μέχρι το φινάλε.