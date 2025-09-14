Πανσερραϊκός: Επαγγελματικό συμβόλαιο για τον 18χρονο Κοσμίδη

Επιβράβευση για τον Γιάννη Κοσμίδη από τον Πανσερραϊκό, με τον 18χρονο μέσο να υπογράφει επαγγελματικό συμβόλαιο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει την υπογραφή επαγγελματικού συμβολαίου με τον 18χρονο Γιάννη Κοσμίδη ο οποίος θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα με το λιοντάρι στο στήθος, σε επαγγελματικό πλέον επίπεδο, σε ακόμη μια κίνηση επένδυση για το μέλλον της ομάδας μας.

Ο Γιάννης Κοσμίδης είναι γεννημένος στις στις 26/11/2006 στην Καβάλα, αγωνίζεται ως αμυντικός μέσος και τα δύο τελευταία χρόνια είναι μέλος της Κ19, έχοντας αποκτηθεί από τον Βρασίδα Ν. Περάμου. Μάλιστα πέρυσι είχε ακολουθήσει την προετοιμασία της πρώτης ομάδας.

Γιάννη, καλή επιτυχία».