Ιδανικό ξεκίνημα με «4άρα» για την Κ17 του Παναθηναϊκού

H K17 του Παναθηναϊκού ξεκίνησε ιδανικά τις υποχρεώσεις της, κερδίζοντας με 4-0 την Κηφισιά για την 3η αγωνιστική του Πρωταθλήματος.

Οι «πράσινοι» ήταν σαφώς ανώτεροι και επέβαλαν τον ρυθμό τους με το... καλημέρα, χάνοντας την πρώτη καλή στιγμή στο 4', όταν ο αντίπαλος τερματοφύλακας σταμάτησε την προσπάθεια του Φώτη. Στο 10' ο Κρητικός σημάδεψε άουτ, ενώ στο 21' ο Νταμπίζας δεν βρήκε δίχτυα από πλεονεκτική θέση.

Το γκολ ήρθε τελικά στο 25ο λεπτό, με τον Κρητικό να κερδίζει πέναλτι και τον Νταμπίζα να ευστοχεί από τα 11 βήματα. Λίγο πριν την λήξη του ημιχρόνου, ο Κρητικός κέρδισε δεύτερο πέναλτι, με τον Πετούση αυτή την φορά να σκοράρει για το 2-0. Στην τελευταία φάση του πρώτου μέρους ο Παναθηναϊκός πέτυχε και τρίτο γκολ, με τον Φώτη.

Το δεύτερο ημίχρονο ήταν ουσιαστικά διαδικαστικού χαρακτήρα, με το «Τριφύλλι» να έχει τον απόλυτο έλεγχο και να βρίσκει και τέταρτο γκολ στο 87', με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Καραγκούνη.

Παναθηναϊκός Κ17: Γείτονας, Καλμπουρτζής (80' Δήμος), Σέμος, Τσίγκας, Κουμουκέλης, Παπακώστας (62' Καραγκούνης), Μπινιάρης (73' Βασιλόπουλος), Πετούσης, Κρητικός (62' Γκαρτζωνίκας), Νταμπίζας (73' Μανγκανιέλο), Φώτης.

Κηφισιά Κ17: Λαγουμτζής, Νίτσιος, Χιώτης, Σπυρόπουλος, Γεωργίτσης, Τζαφόλιας, Μπεμπένης, Γιαννούλης, Καρβουτζής, Χαριτίδης, Πρένζι.