Η ΑΕΚ Κ17 διέλυσε με 5-0 τον Λεβαδειακό

Η ΑΕΚ νίκησε 5-0 τον Λεβαδειακό σε αγώνα του Πρωταθλήματος Κ17 της Super League 2025-26 στις εγκαταστάσεις Athens LifeTech Park στα Σπάτα.

Στην πρεμιέρα της σεζόν η ΑΕΚ έκανε ένα εξαιρετικό παιχνίδι και προηγήθηκε στο ημίχρονο με 4-0, σημειώνοντας όλα τα γκολ της μέσα σε διάστημα λίγο λεπτών (15', 31' Αργυρίου, 20' Φραντζεσκάκης, 28' Σιούτας).

Στο 61' ήρθε το 5-0 με γκολ του Μαρίνου και αυτό ήταν το τελικό σκορ του αγώνα.

ΑΕΚ (Περικλής Παπαπαναγής): Βαζιντάρης, Ρίννης, Λαμπριανίδης (71' Ταμπάκογλου) Τερζόπουλος, Χατζόπουλος, Στεργιαρόπουλος (46' Κασίδης) Μαρίνος (60' Κολιμάτσης) Φραντζεσκάκης, Αργυρίου (60' Ποντίκης) Γερούκαλης (46' Αδάμος) Σιούτας.

