ΟΦΗ - ΠΑΟΚ: Aπόλυτα ισορροπημένη η πρόσφατη προϊστορία

Απόλυτα ισορροπημένη η προϊστορία των αναμετρήσεων ΟΦΗ - ΠΑΟΚ, με τους Κρητικούς να δυσκολεύουν τον Δικέφαλο ανεξαρτήτου έδρας.

Στις έξι τελευταίες αναμετρήσεις τόσο στην Τούμπα όσο και στο «Γεντί Κουλέ», οι δύο ομάδες έχουν πανηγυρίσει από δύο νίκες, ενώ δύο παιχνίδια έχουν λήξει ισόπαλα.

Ο Δικέφαλος στις δέκα τελευταίες επισκέψεις του στην έδρα του ΟΦΗ, μετράει πέντε νίκες και δύο ήττες σε δέκα παιχνίδια. Ο ΟΦΗ επικράτησε με 1-0 τη σεζόν 2023-24 και η προηγούμενη του νίκη ήταν το 2014-15 με 3-1.

Οι Κρητικοί διατήρησαν εντός έδρας αήττητο 19 σεζόν απέναντι στον ΠΑΟΚ από το 1983 έως το 2002 σε διάστημα 20 αναμετρήσεων. Σε αυτό το διάστημα ο ΟΦΗ επικράτησε στα 14 από τα 20 ματς, ενώ τα άλλα 6 τελείωσαν ισόπαλα.

Ο ΟΦΗ έχει καταφέρει μόνο μια φορά να επικρατήσει και στα δύο παιχνίδια της σεζόν απέναντι στον ΠΑΟΚ. Αυτό συνέβη το 1992-93, όταν είχε επικρατήσει στον Α’ Γύρο με 4-0 στην Κρήτη και στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος στην Τούμπα με 2-1.

ΟΦΗ – ΠΑΟΚ

48 ΑΓΩΝΕΣ

23 ΝΙΚΕΣ ΟΦΗ

14 ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ

11 ΝΙΚΕΣ ΠΑΟΚ

ΓΚΟΛ: 74-59

