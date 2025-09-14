ΟΦΗ - ΠΑΟΚ: Aπόλυτα ισορροπημένη η πρόσφατη προϊστορία

Στις έξι τελευταίες αναμετρήσεις τόσο στην Τούμπα όσο και στο «Γεντί Κουλέ», οι δύο ομάδες έχουν πανηγυρίσει από δύο νίκες, ενώ δύο παιχνίδια έχουν λήξει ισόπαλα.
Ο Δικέφαλος στις δέκα τελευταίες επισκέψεις του στην έδρα του ΟΦΗ, μετράει πέντε νίκες και δύο ήττες σε δέκα παιχνίδια. Ο ΟΦΗ επικράτησε με 1-0 τη σεζόν 2023-24 και η προηγούμενη του νίκη ήταν το 2014-15 με 3-1.
Οι Κρητικοί διατήρησαν εντός έδρας αήττητο 19 σεζόν απέναντι στον ΠΑΟΚ από το 1983 έως το 2002 σε διάστημα 20 αναμετρήσεων. Σε αυτό το διάστημα ο ΟΦΗ επικράτησε στα 14 από τα 20 ματς, ενώ τα άλλα 6 τελείωσαν ισόπαλα.
Ο ΟΦΗ έχει καταφέρει μόνο μια φορά να επικρατήσει και στα δύο παιχνίδια της σεζόν απέναντι στον ΠΑΟΚ. Αυτό συνέβη το 1992-93, όταν είχε επικρατήσει στον Α’ Γύρο με 4-0 στην Κρήτη και στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος στην Τούμπα με 2-1.
ΟΦΗ – ΠΑΟΚ
48 ΑΓΩΝΕΣ
23 ΝΙΚΕΣ ΟΦΗ
14 ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ
11 ΝΙΚΕΣ ΠΑΟΚ
ΓΚΟΛ: 74-59