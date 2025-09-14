Sold out στη Λιβαδειά: Δεν υπάρχει διαθέσιμο εισιτήριο για το Λεβαδειακός-ΑΕΚ

Τα εισιτήρια του αγώνα του Λεβαδειακού με την ΑΕΚ εξαντλήθηκαν!

Την εξάντληση των εισιτηρίων για το αποψινό (20:00) αγώνα του Λεβαδειακού με την ΑΕΚ ανακοίνωσε η ομάδα της Βοιωτίας.

Το «Λάμπρος Κατσώνης» αναμένεται να είναι κατάμεστο στο σημερινό παιχνίδι, με τους οπαδούς της ΑΕΚ να δίνουν δυναμικό παρών, καθώς η αυξημένη ζήτηση ανάγκασε τη διοίκηση του Λεβαδειακού να ανοίξει κι άλλες θύρες. Ωστόσο, όλα τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν.

Η ΑΕΚ εξέδωσε ανακοίνωση, ζητώντας από τους φίλους της να είναι προσεκτικοί και να προστατεύσουν την ομάδα από το ενδεχόμενο τιμωρίας.

