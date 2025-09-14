ΠΑΟΚ: Ξεχωριστή μέρα για τον Βολιάκο - Πρώτη αποστολή ανήμερα των γενεθλίων του

Ξεχωριστή μέρα για τον Αλεσάντρο Βολιάκο, καθώς ο στόπερ του ΠΑΟΚ βρίσκεται για πρώτη φορά στην αποστολή του Δικεφάλου, ενώ σήμερα (14/9) κλείνει τα 27 του χρόνια.

Μετράει μόλις λίγες μέρες με τα «ασπρόμαυρα», με τον Ιταλό κεντρικό αμυντικό να συμμετέχει στην πρώτη του αποστολή με τους Θεσσαλονικείς, για τον σημερινό (14/9 21:30) αγώνα του ΠΑΟΚ στο «Απ. Νικολαΐδης» απέναντι στον ΟΦΗ.

Για τον Βολιάκο σήμερα (14/9) είναι ξεχωριστή μέρα, καθώς εκτός της «παρθενικής» αποστολής, έχει και τα γενέθλια του, «κλείνοντας» τα 27 του έτη.

Ο ΠΑΟΚ μάλιστα, ευχήθηκε στον Ιταλό αμυντικό αναφέροντας «Χρόνια πολλά Αλεσάντρο! Υγεία, ευτυχία και πάντα επιτυχίες!»

