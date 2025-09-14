ΠΑΟΚ: Ξεχωριστή μέρα για τον Βολιάκο - Πρώτη αποστολή ανήμερα των γενεθλίων του

Μετράει μόλις λίγες μέρες με τα «ασπρόμαυρα», με τον Ιταλό κεντρικό αμυντικό να συμμετέχει στην πρώτη του αποστολή με τους Θεσσαλονικείς, για τον σημερινό (14/9 21:30) αγώνα του ΠΑΟΚ στο «Απ. Νικολαΐδης» απέναντι στον ΟΦΗ.
Για τον Βολιάκο σήμερα (14/9) είναι ξεχωριστή μέρα, καθώς εκτός της «παρθενικής» αποστολής, έχει και τα γενέθλια του, «κλείνοντας» τα 27 του έτη.
Ο ΠΑΟΚ μάλιστα, ευχήθηκε στον Ιταλό αμυντικό αναφέροντας «Χρόνια πολλά Αλεσάντρο! Υγεία, ευτυχία και πάντα επιτυχίες!»
#PAOKFamily Χρόνια πολλά Αλεσάντρο!— PAOK FC (@PAOK_FC) September 14, 2025
Υγεία, ευτυχία και πάντα επιτυχίες! #Vogliacco #bday #wishes #PAOK
🔗 https://t.co/IQArHU87YX pic.twitter.com/Vr9HvZarL4