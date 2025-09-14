Καλάμπρια: «Ο Παναθηναϊκός με ήθελε πραγματικά - Η Μίλαν ήταν πάντα η αγαπημένη μου ομάδα»

Την απόφασή του να συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό εξήγησε στους συμπατριώτες του ο Νταβίντε Καλάμπρια.

Στην ιταλική εφημερίδα «Gazzetta dello Sport» παραχώρησε αποκλειστική συνέντευξη ο Νταβίντε Καλάμπρια, το μεγαλύτερος μέρος της οποίας αφορούσε τα κατορθώματα του Ιταλού δεξιού μπακ στην Ιταλία και την ιδιαίτερη σχέση του με τη Μίλαν.

Ωστόσο, αναφέρθηκε και στο πώς αποφάσισε να δεχτεί την πρόταση του Παναθηναϊκού.

Αποσπάσματα από την συνέντευξη του Καλάμπρια:

Για την απόφαση να μετακομίσει στον Παναθηναϊκό: «Ήμουν ελεύθερος και επέλεξα να μην περιμένω τη Serie A. Ο Παναθηναϊκός με ήθελε πραγματικά: έχουν να κατακτήσουν το πρωτάθλημα εδώ και χρόνια, κι αυτός είναι ο στόχος μας. Η Αθήνα είναι μια πόλη γεμάτη ιστορία που πάντα με γοήτευε».

Για τον δεσμό του με τη Μίλαν: «Η Μίλαν ήταν πάντα η αγαπημένη μου ομάδα. Ως παιδί, πήγαινα στο γήπεδο και ονειρευόμουν να φορέσω εκείνη τη φανέλα. Τα κατάφερα για αρκετά χρόνια και κέρδισα. Θα είχα μείνει στη Μίλαν για πάντα. Ακόμα και δωρεάν. Απόλαυσα κάθε στιγμή αυτής της διαδρομής και είμαι απίστευτα περήφανος γι’ αυτό. Η Μίλαν υπήρξε σχεδόν ολόκληρη η ζωή μου μέχρι τώρα: με βοήθησε να μεγαλώσω και θα είμαι πάντα ευγνώμων».

Για το αν βλέπει τα παιχνίδια των «ροσονέρι»: «Βλέπω τα παιχνίδια της Μίλαν από την Ελλάδα; Φυσικά, και μετά ίσως σχολιάζω με τους πρώην συμπαίκτες μου. Θα τους υποστηρίζω πάντα»

Για την κατάκτηση του Κυπέλλου Ιταλίας με την Μπολόνια: «Για μένα ήταν μια ανατροπή της μοίρας, ένα μείγμα συναισθημάτων. Ένιωθα πως θα κερδίσουμε, και ήταν μια υπέροχη βραδιά για μένα και για την Μπολόνια. Με το τελευταίο σφύριγμα, γονάτισα και είχα πολλά στο μυαλό μου. Σκέφτηκα πρώτα και κύρια τους πρώην συμπαίκτες μου, και πήγα να προσπαθήσω να τους παρηγορήσω».