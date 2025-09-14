Το Καραϊσκάκη των εκτελεστών

Ο Ολυμπιακός με Ταρέμι και Ελ Κααμπί μπροστά θυμίζει μηχανή παραγωγής γκολ και ο Ποντένσε ήρθε με αναμνήσεις. Γράφει ο Χρήστος Σταθόπουλος.

Το Καραϊσκάκη πήρε φωτιά από νωρίς στη σεζόν. Ο Ταρέμι, το «9άρι-παλικάρι» που ήρθε με βαρύ βιογραφικό, συστήθηκε με δύο γκολ στο ντεμπούτο του απέναντι στον Πανσερραϊκό, ενώ κέρδισε το πέναλτι που έχασε ο Γιαζίτσι. Από την πρώτη στιγμή έδειξε γιατί τον φέρανε: γιατί είναι killer περιοχής, γιατί κάθε του κίνηση μυρίζει γκολ.

Κι αν ο Ιρανός έδειξε το παρόν, ο Ποντένσε έφερε πίσω το παρελθόν. Ο μικρός μάγος που αγάπησε η κερκίδα γύρισε σπίτι του και βρήκε κι αυτός δίχτυα. Ήταν λες και ένα παλιό τραγούδι έπαιξε ξανά στο ραδιόφωνο. Το ακούς και μέσα σε δευτερόλεπτα θυμάσαι γιατί το είχες αγαπήσει. Έτσι κι ο Ποντένσε: δεν χρειάστηκε χρόνο, δεν χρειάστηκε προσαρμογή. Μπήκε, σκόραρε, και ξανακέρδισε τη θέση του στις καρδιές των Ολυμπιακών.

Υπάρχει όμως κι ένας τρίτος πρωταγωνιστής που δεν μπορεί να μείνει στη σκιά: ο Ορτέγκα. Ένας παίκτης που έχει ακούσει πολλά, αλλά χθες έδωσε απαντήσεις με τον πιο εκκωφαντικό τρόπο. Από δική του σέντρα ο Ελ Κααμπί κάρφωσε με το κεφάλι, και στη συνέχεια ο ίδιος σκόραρε. Αν ο αριστερός μπακ σου κάνει τα μισά απ’ όσα έκανε χθες σε κάθε ματς, τι άλλο να ζητήσεις; Έδειξε το δρόμο, εκδικήθηκε όσους τον αμφισβήτησαν και έστειλε το δικό του μήνυμα.

Ορθιος μπροστά στον πάγκο, ο Μεντιλίμπαρ βλέπει το πλάνο να δουλεύει. Οι παίκτες μπαίνουν στο γήπεδο έτοιμοι να δείξουν ότι μπορούν να κάνουν διαφορά από το πρώτο λεπτό.

Κι εδώ είναι η ουσία: ο Ολυμπιακός δεν έχει πια μόνο έναν εκτελεστή. Έχει δύο. Ο Ελ Κααμπί πέρυσι ήταν ο άνθρωπος που κουβάλησε την ομάδα με τα γκολ του. Τώρα έχει δίπλα του τον Ταρέμι, που στην πρώτη του παράσταση φρόντισε να δείξει ότι δεν ήρθε για τουρισμό. Δύο killers μπροστά, δύο επιθετικοί που κάνουν κάθε φάση απειλή.

Και το είχα γράψει από την πρώτη μέρα που ανακοινώθηκε η μεταγραφή: η Ελλάδα θα τρέμει και με τον Ταρέμι. Τώρα, το προαίσθημα έγινε εικόνα στο χορτάρι.

Κι όλα αυτά σε ένα απόγευμα με… sold out απέναντι στον Πανσερραϊκό! Ο κόσμος του Θρύλου δεν χρειάζεται ντέρμπι για να γεμίσει το γήπεδο. Γεμίζει για να δει την ομάδα του, να μυρίσει μπάλα, να ζήσει το πάθος. Είναι φανερό πως όταν έρθει η ώρα και ανακαινιστεί ο Ναός του Πειραιά, το Καραϊσκάκη θα γεμίζει και στις 50.000 θέσεις. Γιατί αυτός ο Ολυμπιακός θα συρρέει να τον δει όλη η Ελλάδα.

Ένα παιχνίδι ήταν, αλλά το μήνυμα πέρασε: με Ταρέμι ή Ελ Κααμπί στην κορυφή, με Ποντένσε να φέρνει σπίθα και νοσταλγία, με τον Μεντιλίμπαρ να στήνει τους παίκτες του σωστά και κάθε φορά να βγάζει κι άλλον πρωταγωνιστή, ο Ολυμπιακός δείχνει από νωρίς ότι φέτος θα πονέσει πολλούς.