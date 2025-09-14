Δοκιμασίες για Ηρακλή, ΠΑΣ Γιάννινα και Πανιώνιο

Η δράση στην πρεμιέρα της Super League 2 συνεχίζεται με πέντε αναμετρήσεις.

Ο Ηρακλής ρίχνεται στη μάχη του πρωταθλήματος, υποδεχόμενος τον Αστέρα Aktor Β, ενώ ο ΠΑΣ Γιάννινα δοκιμάζεται στη Δράμα απέναντι στον νεοφώτιστο Νέστο. Η Αναγέννηση Καρδίτσας κοντράρεται με τον Μακεδονικό.

Στον Β' όμιλο, ο Ολυμπιακός Β αντιμετωπίζει τον Πανιώνιο, ενώ τα Χανιά φιλοξενούν την Ελλάς Σύρου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής:

Α' όμιλος

Καμπανιακός-Καβάλα 1-0

Κυριακή 14/9

Ηρακλής-Asteras Β AKTOR (17:00)

Αναγέννηση Καρδίτσας-Μακεδονικός (17:00)

Νέστος Χρυσούπολης-ΠΑΣ Γιάννινα (17:00)

Δευτέρα 15/9

Νίκη Βόλου-ΠΑΟΚ Β (17:00)

Β’ όμιλος

Καλαμάτα-Μαρκό 2-0

Ηλιούπολη-Παναργειακός 1-1

Αιγάλεω-Athens Kallithea 1-2

Κυριακή 14/9

Ολυμπιακός Β-Πανιώνιος (17:00)

Χανιά-Ελλάς Σύρου (17:00)