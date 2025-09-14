Δοκιμασίες για Ηρακλή, ΠΑΣ Γιάννινα και Πανιώνιο

Ο Ηρακλής ρίχνεται στη μάχη του πρωταθλήματος, υποδεχόμενος τον Αστέρα Aktor Β, ενώ ο ΠΑΣ Γιάννινα δοκιμάζεται στη Δράμα απέναντι στον νεοφώτιστο Νέστο. Η Αναγέννηση Καρδίτσας κοντράρεται με τον Μακεδονικό.
Στον Β' όμιλο, ο Ολυμπιακός Β αντιμετωπίζει τον Πανιώνιο, ενώ τα Χανιά φιλοξενούν την Ελλάς Σύρου.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής:
Α' όμιλος
Καμπανιακός-Καβάλα 1-0
Κυριακή 14/9
Ηρακλής-Asteras Β AKTOR (17:00)
Αναγέννηση Καρδίτσας-Μακεδονικός (17:00)
Νέστος Χρυσούπολης-ΠΑΣ Γιάννινα (17:00)
Δευτέρα 15/9
Νίκη Βόλου-ΠΑΟΚ Β (17:00)
Β’ όμιλος
Καλαμάτα-Μαρκό 2-0
Ηλιούπολη-Παναργειακός 1-1
Αιγάλεω-Athens Kallithea 1-2
Κυριακή 14/9
Ολυμπιακός Β-Πανιώνιος (17:00)
Χανιά-Ελλάς Σύρου (17:00)