Υποκλίνονται στον Ταρέμι τα ιταλικά ΜΜΕ: «Ονειρεμένο ντεμπούτο με τον Ολυμπιακό»

Ο Μεχντί Ταρέμι συστήθηκε στο κοινό του Ολυμπιακού με δύο γκολ, με τον Τύπο στην Ιταλία να τον αποθεώνει.

Ιδανικά ξεκίνησε την ελληνική του περιπέτεια ο Μεχντί Ταρέμι, καθώς πέτυχε δύο γκολ με τον Ολυμπιακό στην πρώτη του συμμετοχή κόντρα στον Πανσερραϊκό, και μάλιστα περνώντας στο ματς ως αλλαγή. Το τρομερό ντεμπούτο του Ιρανού φορ δεν πέρασε απαρατήρητο από τους Ιταλούς, που συνδύασαν την απόδοσή του με την ήττα της Ίντερ με 4-3 από τη Γιουβέντους.

Το Calciomercato σημείωσε: «Δεν θα μπορούσε να έχει καλύτερο ντεμπούτο. Ο Μεχντί Ταρέμι σημείωσε δύο γκολ ως αλλαγή στη νίκη του Ολυμπιακού με 5-0 επί του Πανσερραϊκού».

Η ιταλική «gazzetta» επισήμανε: «Ονειρεμένο ντεμπούτο για τον Ταρέμι με τον Ολυμπιακό. Ο πρώην παίκτης της Ίντερ πήρε κατευθείαν στις πλάτες του τον Ολυμπιακό. Ο Ιρανός πέτυχε δύο γκολ με διαφορά πέντε λεπτών με τον Ολυμπιακό».

Η ιστοσελίδα fcinter1908 είχε τίτλο: «Ο Ταρέμι έκανε εξαιρετικό ντεμπούτο, ο πρώην παίκτης της Ίντερ πέτυχε δύο γκολ», ενώ στο κείμενο του ματς συμπλήρωσε: «Αξιοσημείωτο γεγονός τα δύο γκολ του πρώην επιθετικού της Ίντερ. Ήρθε από τον πάγκο και δέχθηκε ζεστό χειροκρότημα από το πλήθος, με τον Ιρανό να ανταποδίδει την πίστη στον κόσμο. Σκόραρε στο 88’ και στο 90+4’, διαμορφώνοντας το 5-0. Αξέχαστο ντεμπούτο».

«Εντυπωσιακό ντεμπούτο με τον Ολυμπιακό, με τον οποίο πέτυχε δύο γκολ έκανε ο Ταρέμι. Από την επισφαλή θέση στην Ίντερ στη λύτρωση στην Ελλάδα», ανέφερε το settecalcio.it.

Το interista.it σχολίασε: «Έκανε ονειρεμένο ντερμπούτο ο Ταρέμι με δύο γκολ σε λίγα λεπτά με τον Ολυμπιακό, κερδίζοντας το χειροκρότημα του κόσμου. Δεν θα μπορούσε να φανταστεί κάτι καλύτερο».

